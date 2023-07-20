Коррупция на границе стала основным источником незаконного обогащения — глава НАПК Сегодня 16:33

Коррупция на границе стала основным источником незаконного обогащения — глава НАПК

Больше всего случаев незаконного обогащения связано со злоупотреблениями при пересечении границы.

Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков на пресс-конференции «Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?» в Медиацентре Украина — Укринформ.

«Наибольшее количество незаконного обогащения связано с использованием коррупционных практик при пересечении границы», — сказал Новиков.

По словам Новикова, правительственный комитет одобрил план устранения коррупционных рисков при пересечении границы, однако «правительство отказалось его утверждать».

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«Поэтому коррупция при пересечении границы существует, потому что правительство не хочет ее устранить, приняв системный комплекс мер», — заявил он.

Недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату и его помощнице за получение 5,3 тыс. долларов за разрешение на пересечение границы.

«В рамках досудебного расследования установлено, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему «Шлях», — говорится в сообщении.

Укрінформ По материалам:

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