«Коррумпирована на всех уровнях»: экс-президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина не готова к членству в ЕС — Finance.ua

«Коррумпирована на всех уровнях»: экс-президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина не готова к членству в ЕС Сегодня 20:43 — Казна и Политика

«Коррумпирована на всех уровнях»: экс-президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина не готова к членству в ЕС

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина пока не готова стать членом Евросоюза из-за коррупции. Стране нужны масштабные реформы.

Об этом Юнкер сказал в интервью Augsburger Allgemeine

«Не стоит давать фальшивых обещаний людям в Украине, которые и так достаточно страдают. Меня очень возмущают некоторые голоса в Европе, которые говорят украинцам, что они могут стать членами (ЕС. — Ред.) немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины. Каждый, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что это коррумпированная страна на всех уровнях общества. Несмотря на усилия, она не имеет права присоединиться и нуждается в масштабных внутренних реформах», — заявил он.

По словам экс-главы Еврокомиссии, европейская перспектива для Украины «должна сохраняться, но не должна быть скомпрометирована».

Справка Finance.ua:

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС;

руководитель парламентской фракции «Слуги Народа» Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

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