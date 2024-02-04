Корпорация Kia впервые обогнала по рыночной стоимости Hyundai, которая спасла ее от банкротства — Finance.ua

Корпорация Kia впервые обогнала по рыночной стоимости Hyundai, которая спасла ее от банкротства 04.02.2024, 00:12 — Технологии&Авто

Автопроизводитель Kia опередил Hyundai Motor Co. по рыночной стоимости, хотя именно Hyundai спас Kia от банкротства более 25 лет назад.

Об этом сообщает Bloomberg

К закрытию биржи в Сеуле акции корпорации выросли на 5%. Это привело к увеличению рыночной стоимости Kia до 41,3 трлн вон ($31 млрд) и сделало ее более ценной, чем материнская компания Hyundai. Стоимость последней достигла 41,1 трлн вон после роста на 2,4%.

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Стоимость акций Kia является пятой в Южной Корее.

Впервые с 2001 года Kia, производитель популярных моделей таких автомобилей, как EV6, Sorento и Niro, опередила Hyundai на корейском фондовом рынке.

Компания Hyundai приобрела Kia в 1998 году, когда произошло ее банкротство. В настоящее время Hyundai владеет 34% ее акций.

Hyundai Motor Group была основана в 2000 году, она является материнской компанией Hyundai Motor Co., Kia и Genesis.

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В прошлом году Kia продала 111 545 электромобилей по всему миру, а Hyundai увеличила продажи до 158 110 единиц.

Продажи электромобилей Kia вырастут на 50% до 270 тысяч единиц в 2024 году, что сделает компанию выдающейся среди глобальных конкурентов на фоне слабого спроса.

Укрінформ По материалам:

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