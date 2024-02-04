Корпорация Kia впервые обогнала по рыночной стоимости Hyundai, которая спасла ее от банкротства — Finance.ua

Корпорация Kia впервые обогнала по рыночной стоимости Hyundai, которая спасла ее от банкротства
Автопроизводитель Kia опередил Hyundai Motor Co. по рыночной стоимости, хотя именно Hyundai спас Kia от банкротства более 25 лет назад.
Об этом сообщает Bloomberg.
К закрытию биржи в Сеуле акции корпорации выросли на 5%. Это привело к увеличению рыночной стоимости Kia до 41,3 трлн вон ($31 млрд) и сделало ее более ценной, чем материнская компания Hyundai. Стоимость последней достигла 41,1 трлн вон после роста на 2,4%.
Стоимость акций Kia является пятой в Южной Корее.
Впервые с 2001 года Kia, производитель популярных моделей таких автомобилей, как EV6, Sorento и Niro, опередила Hyundai на корейском фондовом рынке.
Компания Hyundai приобрела Kia в 1998 году, когда произошло ее банкротство. В настоящее время Hyundai владеет 34% ее акций.
Hyundai Motor Group была основана в 2000 году, она является материнской компанией Hyundai Motor Co., Kia и Genesis.
В прошлом году Kia продала 111 545 электромобилей по всему миру, а Hyundai увеличила продажи до 158 110 единиц.
Продажи электромобилей Kia вырастут на 50% до 270 тысяч единиц в 2024 году, что сделает компанию выдающейся среди глобальных конкурентов на фоне слабого спроса.
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