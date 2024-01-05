Kia обновила рекорд продаж авто, продержавшийся почти десятилетия — Finance.ua

Kia обновила рекорд продаж авто, продержавшийся почти десятилетия Сегодня 05:20 — Технологии&Авто

Kia обновила рекорд продаж авто, продержавшийся почти десятилетия

Kia Corp., второй по величине автопроизводитель Южной Кореи по объему продаж, заявил, что его продажи в 2023 году достигли рекордного уровня — около 3,08 миллиона единиц благодаря увеличению зарубежного спроса на его модели внедорожников.

Об этом сообщает Yonhap

В компании заявили, что в прошлом году продали 3 085 771 автомобиль против 2 901 797 единиц годом ранее благодаря увеличению продаж внедорожников моделей Sportage, Seltos и Sorento.

Предыдущий рекорд Kia, установленный в 2014 году, составлял около 3,03 миллиона проданных авто в год.

Отмечается, что зарубежные доставки Kia выросли на 6,7% до 2 516 383 единиц по сравнению с годом ранее, а продажи на внутреннем рынке выросли на 4,6% до 556 660 автомобилей.

Sportage являлась самой популярной моделью за рубежом. Ее продали около 520 000 единиц, в то время как Sorento была самой продаваемой моделью в Южной Корее (85 811 единиц).

Укрінформ По материалам:

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