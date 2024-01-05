Kia обновила рекорд продаж авто, продержавшийся почти десятилетия — Finance.ua
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Kia обновила рекорд продаж авто, продержавшийся почти десятилетия

Технологии&Авто
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Kia обновила рекорд продаж авто, продержавшийся почти десятилетия
Kia обновила рекорд продаж авто, продержавшийся почти десятилетия
Kia Corp., второй по величине автопроизводитель Южной Кореи по объему продаж, заявил, что его продажи в 2023 году достигли рекордного уровня — около 3,08 миллиона единиц благодаря увеличению зарубежного спроса на его модели внедорожников.
Об этом сообщает Yonhap.
В компании заявили, что в прошлом году продали 3 085 771 автомобиль против 2 901 797 единиц годом ранее благодаря увеличению продаж внедорожников моделей Sportage, Seltos и Sorento.
Предыдущий рекорд Kia, установленный в 2014 году, составлял около 3,03 миллиона проданных авто в год.
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Отмечается, что зарубежные доставки Kia выросли на 6,7% до 2 516 383 единиц по сравнению с годом ранее, а продажи на внутреннем рынке выросли на 4,6% до 556 660 автомобилей.
Sportage являлась самой популярной моделью за рубежом. Ее продали около 520 000 единиц, в то время как Sorento была самой продаваемой моделью в Южной Корее (85 811 единиц).
По материалам:
Укрінформ
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