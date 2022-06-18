«Король облигаций» Джеффри Гундлах допустил Bitcoin по $10 тыс. — Finance.ua

«Король облигаций» Джеффри Гундлах допустил Bitcoin по $10 тыс.

Сегодня 14:31 — Финтех и Карты

Глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах заявил , что его не удивит падение Bitcoin к уровню $10 тыс.

По его словам, быстрое снижение цены цифрового золота до отметок вблизи $20 тыс. было очевидным, после того, как быки не удержали котировки выше уровня $30 тыс.

«Тенденция явно не положительная», — отметил Гундлах.

Он назвал нецелесообразной покупку Bitcoin по текущей цене.

11 мая цифровое золото провалило уровень $30 тыс. После приблизительно месяца торговли вблизи знаковой отметки 13 июня курс криптовалюты опустился ниже $23 тыс.

15 июня цена Bitcoin падала до отметки $20 225 (на Bitstamp).

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Актив отреагировал умеренным ростом на повышение Федеральной резервной системой США (ФРС) диапазона ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов. Однако после того, как курс приблизился к $23 тыс., он снова перешел к снижению.

Ранее мнение о том, что Bitcoin сейчас следует продавать, чтобы купить его затем дешевле, высказал известный критик криптовалюты Питер Шифф. Он считает вероятным тест долгосрочного уровня поддержки в районе $5000. В мае он называл другую отметку для дна — $8 тыс.

Тогда же инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд также допустил снижение Bitcoin к этому уровню. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки назвал другое дно для курса цифрового золота — $17 тыс.

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