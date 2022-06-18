«Король облигаций» Джеффри Гундлах допустил Bitcoin по $10 тыс. — Finance.ua
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«Король облигаций» Джеффри Гундлах допустил Bitcoin по $10 тыс.

Сегодня 14:31Финтех и Карты
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Глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах заявил, что его не удивит падение Bitcoin к уровню $10 тыс.
По его словам, быстрое снижение цены цифрового золота до отметок вблизи $20 тыс. было очевидным, после того, как быки не удержали котировки выше уровня $30 тыс.
«Тенденция явно не положительная», — отметил Гундлах.
Он назвал нецелесообразной покупку Bitcoin по текущей цене.
11 мая цифровое золото провалило уровень $30 тыс. После приблизительно месяца торговли вблизи знаковой отметки 13 июня курс криптовалюты опустился ниже $23 тыс.
15 июня цена Bitcoin падала до отметки $20 225 (на Bitstamp).
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Актив отреагировал умеренным ростом на повышение Федеральной резервной системой США (ФРС) диапазона ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов. Однако после того, как курс приблизился к $23 тыс., он снова перешел к снижению.
Ранее мнение о том, что Bitcoin сейчас следует продавать, чтобы купить его затем дешевле, высказал известный критик криптовалюты Питер Шифф. Он считает вероятным тест долгосрочного уровня поддержки в районе $5000. В мае он называл другую отметку для дна — $8 тыс.
Тогда же инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд также допустил снижение Bitcoin к этому уровню. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки назвал другое дно для курса цифрового золота — $17 тыс.
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По материалам: Forklog
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