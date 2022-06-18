«Король облигаций» Джеффри Гундлах допустил Bitcoin по $10 тыс. — Finance.ua

Актив отреагировал умеренным ростом на повышение Федеральной резервной системой США (ФРС) диапазона ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов. Однако после того, как курс приблизился к $23 тыс., он снова перешел к снижению.
Ранее мнение о том, что Bitcoin сейчас следует продавать, чтобы купить его затем дешевле, высказал известный критик криптовалюты Питер Шифф. Он считает вероятным тест долгосрочного уровня поддержки в районе $5000. В мае он называл другую отметку для дна — $8 тыс.
Тогда же инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд также допустил снижение Bitcoin к этому уровню. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки назвал другое дно для курса цифрового золота — $17 тыс.
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