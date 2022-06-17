Bitcoin идет ко дну: эксперты предупредили о наступлении самой тяжелой фазы — Finance.ua

Bitcoin идет ко дну: эксперты предупредили о наступлении самой тяжелой фазы

Bitcoin идет ко дну: эксперты предупредили о наступлении самой тяжелой фазы

Bitcoin значительно подешевел и переживает самую тяжелую фазу на рынке криптовалют. Аналитики из компании Glassnode Insights проанализировали ситуацию и спрогнозировали, чего ждать дальше.

Как показывает сервис Сoinmarketcap, за последнюю неделю стоимость Bitcoin снизилась на 31,5% и сейчас составляет чуть более $20 тыс. Курс криптовалюты упал до этой отметки впервые с 2020 года, а торги за последние 11 недель 10 раз завершались его снижением.

«Многие макроиндикаторы указывают на то, что рынок вступает в самую глубокую фазу этого медвежьего цикла. Фундаментальные показатели ухудшились, и теперь даже долгосрочные владельцы понесут значительные потери», — отмечает Glassnode Insights.

«Медвежья» фаза — это период, когда активы на рынке резко теряют в цене 20% или больше. Как это часто бывает, падение курса BTC сопровождается неблагоприятными экономическими факторами: показатель CPI (индекс потребительских цен) в США оказался выше прогнозируемого уровня (8,6%), а 13 июня произошел очередной скачок доходности американских облигаций со сроком погашения от 2 до 10 лет, что вызвало колебание индекса DXY, который показывает отношение доллара США к корзине из основных валют.

Цена реализации Bitcoin: рынок идет ко дну

Киты (обладатели более 10 тыс. BTC) и креветки (менее 1 BTC) продолжают накапливать криптовалюту, однако ее цена остается очень нестабильной. Bitcoin коррелирует с традиционными рынками, поэтому стоимость его падает.

По словам аналитиков, сейчас большую роль играет цена реализации — средняя цена каждой монеты, предложенная на рынке на момент последнего использования в сети.

13 июня цена реализации Bitcoin составила $23 430 — курс редко достигает такого уровня, кроме более «темных» стадий «медвежьего рынка». В последний раз рынок суммарно имел нереализованный убыток в марте 2020 года и в конце 2018 года.

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