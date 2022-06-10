Bitcoin вырастет до 1 миллиона долларов за монету, — Майкл Сейлор — Finance.ua
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Bitcoin вырастет до 1 миллиона долларов за монету, — Майкл Сейлор

Сегодня 19:32Финтех и Карты
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На этой неделе гендиректор MicroStrategy Майкл Сейлор в интервью телеканалу CNBC озвучил мнение, что BTC достигнет $1 млн.
Сейлор подчеркнул, что криптовалюту следует рассматривать как инструмент для хеджирования инфляционных рисков. А волатильность, которую мы наблюдаем, никак не влияет на криптовалюту в фундаментальном отношении.
Гендиректор MicroStrategy считает, что инвесторов можно разделить на противников и поклонников Bitcoin, каждый из которых имеет собственные аргументы по поводу легализации BTC.
«Bitcoin не упадет до нуля, напротив, мы увидим как его цена взлетит до $1 млн. Это уникальный актив, ничего подобного в мире никогда не существовало. Сеть Bitcoin — это целая экосистема, а сама криптовалюта лучше золота», — говорит эксперт.
В конце апреля Сейлор уже высказывал свое мнение о BTC. Тогда он заявил, что Bitcoin — идеальный актив для пенсионных инвестиций.
«Bitcoin является цифровой собственностью и это делает его идеальным активом для пенсионных накоплений. Стратегически он менее рискован, чем облигации и акции, коммерческая недвижимость и золото. Это заполнит важный вакуум на рынке инвестиционных продуктов», — уверен Сейлор.
Кстати, компания, предлагающая планы пенсионных накоплений Fidelity, стала первой крупной компанией такого рода, включившей Bitcoin в качестве опции в свои планы пенсионных инвестиций 401(k) (американское обозначение пенсионных накоплений — прим. ред.). И одним из ее клиентов станет именно MicroStrategy.
По материалам: noworries
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