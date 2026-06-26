Король Чарльз III рассказал, сколько налогов платит Сегодня 21:23 — Мир

Король Британии Чарльз III

Букингемский и Кенсингтонский дворцы впервые опубликовали информацию о личных налоговых обязательствах Короля Чарльза III и Принца Уильяма на их нынешних должностях.

За 2024−2025 налоговый год Король Чарльз III добровольно уплатил 12,9 млн. фунтов стерлингов (приблизительно 17 млн долл.) налога на доходы и прирост капитала. Принц Уильям уплатил 7,76 млн фунтов (10,24 млн долл.).

Об этом пишет Bloomberg

При этом Букингемский дворец не уточнил, по какой ставке облагаются налогом доходы монарха. В отчете о герцогстве Ланкастер отмечено, что в 2024—2025 годах король получил 26,5 млн фунтов (почти 35 млн долл.) дивидендов. В отчете Принца Уильяма говорится, что он платит налог по самой высокой ставке со всех своих личных доходов и доходов от прироста капитала.

Откуда поступают средства королевской семьи

По словам хранителя королевской казны Джеймса Чалмерса, в системе финансирования монархии действуют четкие правила, сформировавшиеся на протяжении веков и закрепленные законодательством.

Для выполнения официальных обязанностей королевская семья получает финансирование через Sovereign Grant — ежегодную государственную выплату, формируемую из доходов Crown Estate. В следующем году ее размер сократится до 99,9 млн. фунтов с нынешних 137,9 млн. фунтов после завершения масштабной реконструкции Букингемского дворца и из-за изменения финансовых показателей Crown Estate.

Личный доход монарха также обеспечивает герцогство Ланкастер, владеющее более 40 тыс. акров земли в Англии и Уэльсе. Для Принца Уэльского аналогичную роль играет герцогство Корнуолл с земельными владениями площадью около 130 тыс. акров.

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Вместе с финансовым отчетом дворец сообщил, что по завершении реконструкции Король Чарльз III и Королева Камилла не планируют использовать Букингемский дворец как личное место жительства.

В заявлении отмечается, что дворец останется церемониальным центром британской монархии, основным местом работы королевского двора и историческим памятником с более широким доступом для посетителей.

Именно супруги будут и дальше проживать в Кларенс-хаусе, который уже более 20 лет является их лондонской резиденцией.

Почему финансы монархии оказались в центре внимания

Обнародование налоговых данных произошло на фоне усиленного внимания к финансам британской королевской семьи.

В начале июня Национальное аудиторское управление Великобритании сообщило, что Принц Эндрю получал частный доход, сдавая в субаренду три дома на территории королевского имения, уплачивая при этом символическую арендную плату.

Король Чарльз III ранее уже раскрывал информацию о своих налогах, когда являлся Принцем Вельским. Его мать, Королева Елизавета II, начала добровольно платить налог на доходы и прирост капитала еще в 1992 году после пожара в Уиндзорском замке. Однако до этого времени ни один британский монарх не обнародовал сумму своих личных налоговых платежей уже после восшествия на престол.

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