Корейская Posco будет инвестировать в восстановление Украины — Finance.ua

Корейская Posco будет инвестировать в восстановление Украины Сегодня 12:33

Корейская Posco будет инвестировать в восстановление Украины

Корейская корпорация Posco, которая объединяет ряд компаний в разных отраслях экономики, будет инвестировать в Украину по трем направлениям.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Провели встречу с генеральным директором Posco Чон Таком и его командой. Компания, остающаяся работать на украинском рынке, заинтересована в дальнейших инвестициях в нашу экономику», — отметил он.

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В частности, стороны рассмотрели сотрудничество по трем направлениям: аграрная промышленность с акцентом на переработке, металлургия с использованием зеленых технологий и строительство с полным циклом производства материалов на территории Украины.

«Поблагодарил Posco за то, что они рассматривают Украину как потенциальную страну для инвестиций и развития. Опыт Южной Кореи в послевоенном восстановлении станет полезным для реализации проектов в Украине», — подчеркнул глава правительства.

Економічна Правда По материалам:

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