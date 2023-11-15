Корейская Posco будет инвестировать в восстановление Украины — Finance.ua
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Корейская Posco будет инвестировать в восстановление Украины

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Корейская Posco будет инвестировать в восстановление Украины
Корейская Posco будет инвестировать в восстановление Украины
Корейская корпорация Posco, которая объединяет ряд компаний в разных отраслях экономики, будет инвестировать в Украину по трем направлениям.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Провели встречу с генеральным директором Posco Чон Таком и его командой. Компания, остающаяся работать на украинском рынке, заинтересована в дальнейших инвестициях в нашу экономику», — отметил он.
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В частности, стороны рассмотрели сотрудничество по трем направлениям: аграрная промышленность с акцентом на переработке, металлургия с использованием зеленых технологий и строительство с полным циклом производства материалов на территории Украины.
«Поблагодарил Posco за то, что они рассматривают Украину как потенциальную страну для инвестиций и развития. Опыт Южной Кореи в послевоенном восстановлении станет полезным для реализации проектов в Украине», — подчеркнул глава правительства.
По материалам:
Економічна Правда
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