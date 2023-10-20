Австрийские металлурги будут отбирать лом с помощью искусственного интеллекта — Finance.ua

Австрийские металлурги будут отбирать лом с помощью искусственного интеллекта 20.10.2023, 00:42 — Технологии&Авто

Австрийские производители стали и научно-исследовательские учреждения начали исследовательский проект по усовершенствованию отбора лома с помощью искусственного интеллекта и спектрального анализа.

В проекте под названием InSpecScrap принимает участие компания voestalpine, производитель арматуры Marienhütte, а также научно-исследовательские институты TU (Технический университет) Граца, Joanneum Research, Know Center и центр компетенции K1-MET.

Проект был начат Австрийским обществом металлургии и материалов (ASMET) и правительством земли Штирия, где расположен завод Voestalpine, как один из десяти проектов в конкурсе «Green Tech X». Таким образом, InSpecScrap извлекает выгоду и дополняет тренд на «зеленую» сталь.

На презентации проекта его участники объяснили, что намерены выявить все характеристики состава и качества лома уже на месте его приема, сообщает информационное агентство APA. Исследователи начали тестировать сочетание спектральных камер и искусственного интеллекта, чтобы добиться большей точности при анализе компонентов и качеств лома.

Управляющий директор Marienhütte Маркус Риттер (Markus Ritter) заявил, что он предпочитает поставки металлолома из внутренних источников, а не дальнюю перевозку через границу. Для производства арматуры заводу требуется около 470 тыс. тонн лома в год, который доставляется почти исключительно по железной дороге.

МінПром По материалам:

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