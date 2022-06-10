Корея выделит более миллиона долларов на поддержку украинских АЭС — Finance.ua

Корея выделит более миллиона долларов на поддержку украинских АЭС

Сегодня 07:13 — Энергетика

Корея выделит более миллиона долларов на поддержку украинских АЭС

Южная Корея выделит 1,2 миллиона долларов США для поддержания безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций (АЭС).

По информации МИД страны, поддержка будет оказана через международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для откомандирования персонала МАГАТЭ и закупки оборудования, необходимого для принятия мер безопасности на объектах, пишет CNN

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«Наше правительство будет активно поддерживать усилия МАГАТЭ по безопасной эксплуатации атомных электростанций в Украине, а также будет участвовать в других международных усилиях, связанных с мирным использованием атомной энергии», — добавили в министерстве.

В среду, 8 июня, на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником в Сеуле министр иностранных дел Кореи Пак Джин выразил сожаление по поводу войны в Украине.

Напомним, ранее правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении российской федерации и беларуси за вторжение в Украину. Страна прекращает поставлять в эти государства 57 нестратегических товаров.

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