В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций — Finance.ua

В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций
Министр торговли и промышленности Британии Кваси Квартенг обратился к владельцам британских угольных электростанций в Дракси, Ратклиффе и Вест-Бертоне с просьбой отложить запланированное закрытие в сентябре.
«Это совершенно правильно, что мы исследуем широкий спектр вариантов для дальнейшего укрепления нашей энергетической безопасности и внутреннего снабжения, чтобы снизить затраты в долгосрочной перспективе», — сказал представитель правительства.
«Несмотря на то, что дефицита поставок нет, нам может понадобиться сделать наши оставшиеся угольные электростанции доступными, чтобы обеспечить дополнительную резервную электроэнергию следующей зимой, если это потребуется. Нашим твердым обязательством остается прекращение использования угольной энергии до октября 2024 года», — добавил он.