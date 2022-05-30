В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций

Сегодня 15:43Казна и Политика
13
В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанцийВ Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций
Министр торговли и промышленности Британии Кваси Квартенг обратился к владельцам британских угольных электростанций в Дракси, Ратклиффе и Вест-Бертоне с просьбой отложить запланированное закрытие в сентябре.
Об этом сообщает Sky News.
Запрос был сделан в свете вторжения россии в Украину, сказал представитель правительства.
Согласно сообщениям, министров предупредили о потенциальном отключении электроэнергии в шести миллионах домохозяйств этой зимой.
Читайте также
«Это совершенно правильно, что мы исследуем широкий спектр вариантов для дальнейшего укрепления нашей энергетической безопасности и внутреннего снабжения, чтобы снизить затраты в долгосрочной перспективе», — сказал представитель правительства.
«Несмотря на то, что дефицита поставок нет, нам может понадобиться сделать наши оставшиеся угольные электростанции доступными, чтобы обеспечить дополнительную резервную электроэнергию следующей зимой, если это потребуется. Нашим твердым обязательством остается прекращение использования угольной энергии до октября 2024 года», — добавил он.
Место для вашей рекламы
Правительственное моделирование худшего сценария предполагает серьезный дефицит газа зимой, если Россия прекратит поставки в дополнительные страны ЕС.
Ранее россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплаты в рублях, затем такое же решение было принято по Финляндии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.