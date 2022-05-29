Президент Сербии в разговоре с Путиным договорился о газе по выгодной цене сроком на три года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент Сербии в разговоре с Путиным договорился о газе по выгодной цене сроком на три года

Сегодня 16:15Энергетика
40
Президент Сербии Александар Вучич после разговора с российским коллегой путиным заявил, что его страна будет получать газ по выгодной цене, контракт будет подписан на три года.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания РТС.
Вучич сказал, что сегодня утром у него был хороший разговор с президентом россии и что они говорили на несколько разных тем, а для Сербии важнее всего то, что согласованы основные элементы нового газового соглашения, которое будет подписано на три года.
Он говорит, что эти элементы очень благоприятны для Сербии и что используемая до сих пор формула останется неизменной, то есть цена будет очень выгодной.
После разговора, по его словам, он направил письмо директору «Газпрома» Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа.
Вучич сказал, что также объяснил путину, что из-за промышленного прогресса Сербия нуждается в большем количестве газа.
«Если мы все осознаем, у нас будет безопасная зима в плане газа», — сказал Вучич.
Президент Сербии также сообщил, что разговаривал с путиным о дальнейшем строительстве газового хранилища в Сербии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.