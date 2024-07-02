Копию военно-учетного документа можно сгенерировать в Резерв+ — Finance.ua

Копию военно-учетного документа можно сгенерировать в Резерв+ Сегодня 15:12

Копию военно-учетного документа можно сгенерировать в Резерв+

Если требуется копия военно-учетного документа, ее можно получить не тратя время на очереди в ЦПАУ или ТЦК.

Теперь копию документа можно сгенерировать в несколько кликов в приложении Резерв+.

«С 18 июня военно-учетный документ в Резерв+ получил такую ​​же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение», — отмечают в Минобороны Украины.

Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это нужно. К примеру, при приеме на работу или получении услуг в ЦПАУ.

Рассказываем, как сгенерировать военно-учетный документ в Резерв+:

Зайдите в Резерв+ и обновите данные. Получите документ с QR-кодом. Нажмите на три точки рядом с документом. Выберите «Загрузить PDF». Сохраните файл PDF на Google Drive или отправьте себе в мессенджер или на мейл. Распечатайте и подавайте повсюду, где он необходим.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что разработка мобильного приложения «Резерв+», позволяющая военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре «Оберіг», обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.);

отныне в приложении Резерв+ можно увидеть актуальный статус бронирования. Он уже отражается более чем у 340 тысяч украинцев. Что означают статусы при обновлении данных Резерв+ и как действовать, чтобы их изменить — рассказали здесь.



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