Копию военно-учетного документа можно сгенерировать в Резерв+ — Finance.ua

Копию военно-учетного документа можно сгенерировать в Резерв+
Если требуется копия военно-учетного документа, ее можно получить не тратя время на очереди в ЦПАУ или ТЦК.
Теперь копию документа можно сгенерировать в несколько кликов в приложении Резерв+.
«С 18 июня военно-учетный документ в Резерв+ получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение», — отмечают в Минобороны Украины.
Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это нужно. К примеру, при приеме на работу или получении услуг в ЦПАУ.
Рассказываем, как сгенерировать военно-учетный документ в Резерв+:
- Зайдите в Резерв+ и обновите данные.
- Получите документ с QR-кодом.
- Нажмите на три точки рядом с документом.
- Выберите «Загрузить PDF».
- Сохраните файл PDF на Google Drive или отправьте себе в мессенджер или на мейл.
- Распечатайте и подавайте повсюду, где он необходим.
Справка Finance.ua:
- Ранее сообщалось, что разработка мобильного приложения «Резерв+», позволяющая военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре «Оберіг», обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.);
- отныне в приложении Резерв+ можно увидеть актуальный статус бронирования. Он уже отражается более чем у 340 тысяч украинцев. Что означают статусы при обновлении данных Резерв+ и как действовать, чтобы их изменить — рассказали здесь.
Поделиться новостью