Контракт на 1,4 млрд евро: до высокотехнологичного города Neom в Саудовской Аравии построят скоростную железную дорогу — Finance.ua

Контракт на 1,4 млрд евро: до высокотехнологичного города Neom в Саудовской Аравии построят скоростную железную дорогу Сегодня 18:39 — Технологии&Авто

Контракт на 1,4 млрд евро: до высокотехнологичного города Neom в Саудовской Аравии построят скоростную железную дорогу

Девелоперская структура Neom подписала с совместным предприятием в составе компаний Webuild и Shibh Al Jazira Contracting контракт стоимостью 1,4 млрд евро на строительство в Саудовской Аравии высокоскоростной железнодорожной линии протяженностью 57 км, которая войдет в состав коридора Connector, связывающего плавучий город Oxagon — центр высокотехнологичной и экологически чистой промышленности — с умным городом The Line.

В задачи совместного предприятия входит строительство двух колей для движения пассажирских поездов с максимальной скоростью 230 км/ч и двух для грузовых поездов, а также железнодорожных и автомобильных мостов и подземных переходов.

Для выполнения оговоренного контрактом объема работ необходимо создать более 4000 рабочих мест.

В октябре 2021 года консорциум в составе консалтинговой компании Egis с дочерним предприятием AuditSafe и сертификационного агентства CERTIFER был избран в качестве независимого эксперта по безопасности на этапах разработки требований к рельсовой транспортной системе The Line.

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Напомним, компания Neom в 2022 году подписала контракты на проходку туннелей, которые станут частью транспортной инфраструктуры строящегося в Саудовской Аравии высокотехнологичного города Неом. Тоннели, проходящие под горной грядой, расположены на высокоскоростной магистрали протяженностью 170 км. Извлеченная в процессе проходки горная порода будет использована при изготовлении бетона для обработки тоннелей, а также при строительстве города, что позволит минимизировать влияние на окружающую среду.

Согласно проекту общей стоимостью около 500 млрд долларов, расположенный в округе Табук на северо-западе страны город займет площадь около 26,5 тыс. км² и протянется на 460 км вдоль побережья Красного моря. Кроме того, в районе порта Дуба будет построен плавучий промышленный комплекс Oxagon.

Build Portal По материалам:

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