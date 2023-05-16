В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения

Технологии&Авто
9
В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения
В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения
В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения, пишет Electrek.
Это электрифицированная магистраль протяженностью 21 километр, которая будет проходить вдоль трассы E20 между городами Галлсберг и Эребру. Это оживленный транспортный коридор для коммерческих перевозок грузов, объяснили в правительственной транспортной организации Trafikverket.
Trafikverket планирует завершить строительство дороги уже в 2025 году. Впрочем, правительственный орган еще не избрал технологию, по которой будет работать проект. Это могут быть воздушные линии электропередачи или электрические рельсы на дороге.
В Швеции построили уже четыре временные электрифицированные дороги. Первую из них, протяженностью в два километра, открыли еще в 2018 году.
Напомним, в 2022 году в Детройте начали строить первую в США дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения. Компания Ford, вложившая в проект 1,9 миллиарда долларов, планирует превратить сооружение в «квартал инновационной мобильности». Строительство должны завершить до конца 2023 года.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.