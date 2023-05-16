В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения — Finance.ua

В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения Сегодня 06:35 — Технологии&Авто

В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения

В Швеции строят самую длинную в мире дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения, пишет Electrek.

Это электрифицированная магистраль протяженностью 21 километр, которая будет проходить вдоль трассы E20 между городами Галлсберг и Эребру. Это оживленный транспортный коридор для коммерческих перевозок грузов, объяснили в правительственной транспортной организации Trafikverket.

Trafikverket планирует завершить строительство дороги уже в 2025 году. Впрочем, правительственный орган еще не избрал технологию, по которой будет работать проект. Это могут быть воздушные линии электропередачи или электрические рельсы на дороге.

В Швеции построили уже четыре временные электрифицированные дороги. Первую из них, протяженностью в два километра, открыли еще в 2018 году.

Напомним, в 2022 году в Детройте начали строить первую в США дорогу, которая будет заряжать электрокары во время движения. Компания Ford, вложившая в проект 1,9 миллиарда долларов, планирует превратить сооружение в «квартал инновационной мобильности». Строительство должны завершить до конца 2023 года.

The Village Україна По материалам:

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