Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины — Finance.ua

Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины
Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, предусматривавший предоставление Израилю 17,6 миллиардов долларов.
Об этом пишет Reuters.
В частности, демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, который также предусматривает помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.
Голосование состоялось 250 голосов против 180, чего не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей большинства в две трети голосов.
Голосовали в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.
Помощь Израилю — одному из крупнейших получателей внешней помощи США — традиционно пользуется мощной двухпартийной поддержкой в Конгрессе. Но многие оппоненты назвали законопроект Палаты представителей политическим приемом республиканцев, чтобы отвлечь внимание от законопроекта, объединяющего пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование безопасности границ, а также деньги для помощи для Украины, Израилю и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью