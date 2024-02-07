Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины — Finance.ua

Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины

Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, предусматривавший предоставление Израилю 17,6 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

В частности, демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, который также предусматривает помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.

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Голосование состоялось 250 голосов против 180, чего не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей большинства в две трети голосов.

Голосовали в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

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Помощь Израилю — одному из крупнейших получателей внешней помощи США — традиционно пользуется мощной двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе. Но многие оппоненты назвали законопроект Палаты представителей политическим приемом республиканцев, чтобы отвлечь внимание от законопроекта, объединяющего пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование безопасности границ, а также деньги для помощи для Украины, Израилю и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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