Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины — Finance.ua

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Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины

Казна и Политика
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Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины
Конгресс США отклонил законопроект республиканцев без денег для Украины
Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев, предусматривавший предоставление Израилю 17,6 миллиардов долларов.
Об этом пишет Reuters.
В частности, демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкий законопроект, который также предусматривает помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.
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Голосование состоялось 250 голосов против 180, чего не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей большинства в две трети голосов.
Голосовали в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.
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Помощь Израилю — одному из крупнейших получателей внешней помощи США — традиционно пользуется мощной двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе. Но многие оппоненты назвали законопроект Палаты представителей политическим приемом республиканцев, чтобы отвлечь внимание от законопроекта, объединяющего пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование безопасности границ, а также деньги для помощи для Украины, Израилю и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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