Сенат США обнародовал долгожданный проект закона о помощи Украине — Finance.ua

Сенат США обнародовал долгожданный проект закона о помощи Украине
Сенат Соединенных Штатов Америки обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов.
Об этом пишет CNBC.
Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов — Израилю и 20,2 млрд долларов — на повышение безопасности на американской границе. Также в него включены небольшие суммы на гуманитарную помощь в охваченных войной регионах и на оборонные операции в Красном море и на Тайване.
Издание отмечает, что главным отличием этого документа является увеличение финансирования охраны границы на 13 миллиардов долларов. Журналисты считают, что республиканцы Палаты представителей все равно могут подвергнуть его критике.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что голосование по законопроекту запланировано на 7 февраля.
«Я знаю, что подавляющее большинство сенаторов хотят добиться этого, но для быстрого продвижения вперед понадобится двухпартийное сотрудничество. Сенаторы должны оградиться от шума тех, кто хочет провала этого соглашения ради своих политических целей», — сказал он.
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что на этой неделе они будут голосовать за законопроект о помощи Израилю, помощь Украине в него не включили.
Белый дом подверг критике этот законопроект, назвав это «циничным политическим маневром».
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