Конфискация авто в Польше: что будет с автомобилями нарушителей ПДД — Finance.ua

Конфискация авто в Польше: что будет с автомобилями нарушителей ПДД Сегодня 06:53 — Технологии&Авто

Конфискация авто в Польше: что будет с автомобилями нарушителей ПДД

С 14 марта 2024 года в Польше вступят в силу изменения в Уголовный кодекс. Новые нормы будут разрешать конфискацию автомобиля у нарушителей правил дорожного движения.

Такое наказание ждет водителей, которые будут управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает yavp.pl.

За какие нарушения будут изымать автомобиль

Конфискацию будут применять к водителям, которые будут управлять машиной в нетрезвом состоянии и станут виновниками аварии. В частности, будут действовать следующие основания для конфискации авто:

при уровне алкоголя в крови водителя свыше 1,5 промилле достаточно факта подтверждения состояния алкогольного опьянения;

если водитель стал причиной или участником ДТП, а в его крови уровень алкоголя от 1 промилле;

если водитель неоднократно за последние два года управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (достаточно 0,5 промилле и меньше);

если водитель совершит ДТП и сбежит с места происшествия.

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На сегодняшний день вождение в нетрезвом состоянии (до 0,5 промилле) карается штрафом в размере не менее 2 500 злотых (577 евро), запретом на вождение от 6 месяцев до 3 лет и 15 штрафными баллами.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения (от 0,5 промилле) может караться лишением свободы до 3 лет, запретом на управление автомобилем минимум на 3 года и 15 штрафными баллами.

Как происходит конфискация автомобиля

Полиция арестовывает транспортное средство на 7 дней и открывает производство по делу о конфискации автомобиля за управление в нетрезвом состоянии. После этого прокуратура налагает арест на автомобиль и направляет дело в суд. Суд выносит решение об изъятии.

Согласно закону, суд сможет воздержаться от конфискации только в исключительных случаях, оправданных особыми обстоятельствами, и только при условии, что водитель не был причастен к ДТП.

Автомобили, которые будут изымать у нетрезвых водителей, будут переходить в собственность государства. Их будут выставлять на продажу на аукционах. Займется этим налоговая служба.

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После решения суда конфискованную машину сначала будет оценивать судебный исполнитель, а затем будет объявлен аукцион. Начальная цена составит 75% оцененной стоимости автомобиля. Объявления будут публиковаться в открытых источниках. Если на первом аукционе не найдется желающих приобрести изъятый ​​автомобиль, на следующих торгах цена снизится до 50% оцененной стоимости.

Те, кто захочет приобрести изъятое транспортное средство, должны будут внести залог в 10% от оценочной стоимости. Это нужно будет сделать минимум за 2 дня. Если участник не победит на аукционе, залог ему будет возвращен. Если победит — деньги учтут до полной цены.

Какие недостатки приобретения автомобиля на аукционе

Приобретение конфискованного автомобиля на аукционе имеет некоторые недостатки. К примеру, авто можно осматривать только поверхностно, а для тщательной диагностики забрать его на СТО перед покупкой не удастся. Покупатели могут проверить историю техосмотров. Поэтому более дешевая цена такого автомобиля не гарантирует меньших затрат, потому что впоследствии придется платить за ремонты.

Также автомобиль на аукционе может не иметь полного набора документов или ключей. В частности, может оказаться, что его могут продавать без страхового полиса ОС.

Покупка на аукционе автомобиля более дорогого сегмента может быть оправдана, тогда как дешевые модели лучше покупать новыми. Не исключено, что дешевые машины будут ждать новых владельцев месяцами и впоследствии будут проданы за копейки или их сдадут в металлолом. Продавать конфискованные автомобили по запчастям закон не разрешает.

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