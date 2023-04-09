Конфискация авто и штраф до 68 тысяч: за что водители могут получить — Finance.ua
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Конфискация авто и штраф до 68 тысяч: за что водители могут получить

Технологии&Авто
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Конфискация авто и штраф до 68 тысяч: за что водители могут получить
Конфискация авто и штраф до 68 тысяч: за что водители могут получить
Украинских водителей хотят наказывать жестче, но не всех, а тех, кто управляет автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующий законопроект № 9076 об усилении ответственности был зарегистрирован в Верховной Раде Украины.
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 130 Административного кодекса Украины. Необходимость усиления ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения инициаторы законопроекта объясняют тем, что в 2022 году большое количество ДТП произошло именно из-за нетрезвых водителей.
Также народные депутаты в данном законопроекте предлагают конфисковывать транспортные средства в пользу ВСУ.
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В случае принятия законопроекта первый штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии останется без изменений — 17 тысяч гривен и лишение прав на 1 год.
В случае повторного нарушения в течение года вместо возможного (по решению суда) возмездного изъятия автомобиля предусмотрена обязательная его конфискация. Также предлагается увеличить размер штрафа и срок лишения прав — с 34 до 51 тысячи гривен и с 3 до 5 лет соответственно.
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Если нетрезвого водителя остановят в третий раз, его оштрафуют не на 51 тысячу, а на 68 тысяч гривен, все же остальное — без изменений. Также без поправок оставлена часть 130 статьи КУоАП, которая касается употребления водителем алкоголя после ДТП или остановки полицейским до проведения медицинского осмотра.
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По материалам:
mmr.ua
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