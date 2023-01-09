Конфискация активов россии. Правовая база в ЕС может появиться через полгода — Finance.ua
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Конфискация активов россии. Правовая база в ЕС может появиться через полгода

Казна и Политика
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Конфискация активов россии. Правовая база в ЕС может появиться через полгода
Конфискация активов россии. Правовая база в ЕС может появиться через полгода
В Европейском союзе уже в ближайшее полугодие может появиться юридическая база для решения конфискации замороженных активов российской федерации.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время телемарафона.
Стефанишина рассказала, что в Украине в команде генерального прокурора создана группа, которая нарабатывает единый алгоритм для принятия решения о конфискации российских замороженных активов. Она также подчеркнула, что в настоящее время лидером в конфискации активов рф остается ЕС, так как он объединяет 27 стран, из которых почти в каждой стране есть определенная часть собственности, которая заморожена в рамках санкций.
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«Поэтому это должен быть скоординированный механизм... Готовится правовая рамка. На сегодняшний день в рамках „Группы семи“ сформировано понимание, что это должен быть скоординированный процесс. Я ожидаю, что в ближайшее полугодие будет сформирована юридическая база для такого решения, и на площадке Европейской комиссии этот блок, касающийся конфискации, будет частью процесса обновления», — пояснила вице-премьер.
Она также добавила, что сейчас создаются соответствующие фонды, где конфискованные средства рф также могут аккумулироваться и направляться на текущее и послевоенное восстановление Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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