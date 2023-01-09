Конфискация активов россии. Правовая база в ЕС может появиться через полгода — Finance.ua

Конфискация активов россии. Правовая база в ЕС может появиться через полгода Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Конфискация активов россии. Правовая база в ЕС может появиться через полгода

В Европейском союзе уже в ближайшее полугодие может появиться юридическая база для решения конфискации замороженных активов российской федерации.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время телемарафона.

Стефанишина рассказала, что в Украине в команде генерального прокурора создана группа, которая нарабатывает единый алгоритм для принятия решения о конфискации российских замороженных активов. Она также подчеркнула, что в настоящее время лидером в конфискации активов рф остается ЕС, так как он объединяет 27 стран, из которых почти в каждой стране есть определенная часть собственности, которая заморожена в рамках санкций.

Читайте также Прецедент мирового масштаба: в чем проблема с конфискацией российских активов в пользу Украины

«Поэтому это должен быть скоординированный механизм... Готовится правовая рамка. На сегодняшний день в рамках „Группы семи“ сформировано понимание, что это должен быть скоординированный процесс. Я ожидаю, что в ближайшее полугодие будет сформирована юридическая база для такого решения, и на площадке Европейской комиссии этот блок, касающийся конфискации, будет частью процесса обновления», — пояснила вице-премьер.

Она также добавила, что сейчас создаются соответствующие фонды, где конфискованные средства рф также могут аккумулироваться и направляться на текущее и послевоенное восстановление Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.