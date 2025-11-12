Конец эпохи: Уоррен Баффет прекращает публичные обращения и передает Berkshire преемнику
Уоррен Баффет — один из самых известных инвесторов современности, человек, сумевший превратить текстильную фабрику Berkshire Hathaway в огромный глобальный конгломерат стоимостью более триллиона долларов. Но теперь, в 95 лет, «Оракул из Омахи» заявляет: он отходит в тень.
В новом письме Баффет объявил, что прекращает писать ежегодные послания акционерам и больше не будет выступать на собрании компании — это символичный шаг, означающий завершение целой эры в инвестиционном мире.
Об этом пишет Bloomberg.
Передача руководства
Это письмо знаменует собой еще один шаг в передаче Баффетом полномочий: ожидается, что в конце года он официально передает должность генерального директора своему многолетнему заместителю Грегу Абелю.
Вместе с управлением компанией новый руководитель получит и огромный запас наличных денег — 382 млрд долларов, которые Berkshire накопила за годы осторожной инвестиционной политики.
Баффет отметил, что чувствует себя «в общем-то хорошо», хоть и «двигается медленнее и читает все труднее». Он и дальше работает в офисе пять дней в неделю.
Хотя Баффет будет оставаться председателем совета директоров, он подчеркнул: операционные решения и распределение капитала теперь сфера ответственности Абеля. Его дети и совет директоров полностью поддерживают нового руководителя.
Благотворительные пожертвования
Отдельная часть письма посвящена благотворительности. Баффет объявил, что ускоряет передачу своих активов своим детям.
В рамках этого пожертвования он конвертирует 1 800 акций класса, А в 2,7 млн акций класса B и передает их четырем фондам:
- 1,5 млн акций перейдет Фонду Сьюзен Томпсон Баффет,
- и по 400 тыс. каждому из фондов его детей — Фонду Шервуда, Фонду Говарда Г. Баффета, Фонду NoVo.
Символ конца эпохи
Ежегодные письма Баффета давно стали настольной книгой инвесторов по всему миру. Они сочетали анализ рынка, стратегии, юмор и жизненную мудрость.
«Письма, подобные опубликованному в понедельник… стали обязательными для его поклонников, которые ищут жемчужины мудрости, инвестиционные советы и шутки, и привлекли легион поклонников к легендарному инвестору», — пишет Bloomberg.
Но Баффет не уходит полностью: он будет и дальше обращаться к инвесторам в традиционном послании на День благодарения.
