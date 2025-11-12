0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Конец эпохи: Уоррен Баффет прекращает публичные обращения и передает Berkshire преемнику

77
Конец эпохи: Уоррен Баффет прекращает публичные обращения и передает Berkshire преемнику
Конец эпохи: Уоррен Баффет прекращает публичные обращения и передает Berkshire преемнику
Уоррен Баффет — один из самых известных инвесторов современности, человек, сумевший превратить текстильную фабрику Berkshire Hathaway в огромный глобальный конгломерат стоимостью более триллиона долларов. Но теперь, в 95 лет, «Оракул из Омахи» заявляет: он отходит в тень.
В новом письме Баффет объявил, что прекращает писать ежегодные послания акционерам и больше не будет выступать на собрании компании — это символичный шаг, означающий завершение целой эры в инвестиционном мире.
Об этом пишет Bloomberg.

Передача руководства

Это письмо знаменует собой еще один шаг в передаче Баффетом полномочий: ожидается, что в конце года он официально передает должность генерального директора своему многолетнему заместителю Грегу Абелю.
Вместе с управлением компанией новый руководитель получит и огромный запас наличных денег — 382 млрд долларов, которые Berkshire накопила за годы осторожной инвестиционной политики.
Читайте также
Баффет отметил, что чувствует себя «в общем-то хорошо», хоть и «двигается медленнее и читает все труднее». Он и дальше работает в офисе пять дней в неделю.
Хотя Баффет будет оставаться председателем совета директоров, он подчеркнул: операционные решения и распределение капитала теперь сфера ответственности Абеля. Его дети и совет директоров полностью поддерживают нового руководителя.

Благотворительные пожертвования

Отдельная часть письма посвящена благотворительности. Баффет объявил, что ускоряет передачу своих активов своим детям.
В рамках этого пожертвования он конвертирует 1 800 акций класса, А в 2,7 млн ​​акций класса B и передает их четырем фондам:
  • 1,5 млн акций перейдет Фонду Сьюзен Томпсон Баффет,
  • и по 400 тыс. каждому из фондов его детей — Фонду Шервуда, Фонду Говарда Г. Баффета, Фонду NoVo.

Символ конца эпохи

Ежегодные письма Баффета давно стали настольной книгой инвесторов по всему миру. Они сочетали анализ рынка, стратегии, юмор и жизненную мудрость.
«Письма, подобные опубликованному в понедельник… стали обязательными для его поклонников, которые ищут жемчужины мудрости, инвестиционные советы и шутки, и привлекли легион поклонников к легендарному инвестору», — пишет Bloomberg.
Но Баффет не уходит полностью: он будет и дальше обращаться к инвесторам в традиционном послании на День благодарения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems