Конец эпохи: Уоррен Баффет прекращает публичные обращения и передает Berkshire преемнику

Уоррен Баффет — один из самых известных инвесторов современности, человек, сумевший превратить текстильную фабрику Berkshire Hathaway в огромный глобальный конгломерат стоимостью более триллиона долларов. Но теперь, в 95 лет, «Оракул из Омахи» заявляет: он отходит в тень.

В новом письме Баффет объявил, что прекращает писать ежегодные послания акционерам и больше не будет выступать на собрании компании — это символичный шаг, означающий завершение целой эры в инвестиционном мире.

Передача руководства

Это письмо знаменует собой еще один шаг в передаче Баффетом полномочий: ожидается, что в конце года он официально передает должность генерального директора своему многолетнему заместителю Грегу Абелю.

Вместе с управлением компанией новый руководитель получит и огромный запас наличных денег — 382 млрд долларов, которые Berkshire накопила за годы осторожной инвестиционной политики.

Баффет отметил, что чувствует себя «в общем-то хорошо», хоть и «двигается медленнее и читает все труднее». Он и дальше работает в офисе пять дней в неделю.

Хотя Баффет будет оставаться председателем совета директоров, он подчеркнул: операционные решения и распределение капитала теперь сфера ответственности Абеля. Его дети и совет директоров полностью поддерживают нового руководителя.

Благотворительные пожертвования

Отдельная часть письма посвящена благотворительности. Баффет объявил, что ускоряет передачу своих активов своим детям.

В рамках этого пожертвования он конвертирует 1 800 акций класса, А в 2,7 млн ​​акций класса B и передает их четырем фондам:

1,5 млн акций перейдет Фонду Сьюзен Томпсон Баффет,

и по 400 тыс. каждому из фондов его детей — Фонду Шервуда, Фонду Говарда Г. Баффета, Фонду NoVo.



Символ конца эпохи

Ежегодные письма Баффета давно стали настольной книгой инвесторов по всему миру. Они сочетали анализ рынка, стратегии, юмор и жизненную мудрость.

«Письма, подобные опубликованному в понедельник… стали обязательными для его поклонников, которые ищут жемчужины мудрости, инвестиционные советы и шутки, и привлекли легион поклонников к легендарному инвестору», — пишет Bloomberg.

Но Баффет не уходит полностью: он будет и дальше обращаться к инвесторам в традиционном послании на День благодарения.

