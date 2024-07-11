Кому не будут выписывать штрафы за необновление данных — Finance.ua

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Кому не будут выписывать штрафы за необновление данных

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Кому не будут выписывать штрафы за необновление данных
Кому не будут выписывать штрафы за необновление данных
Штрафы за необновление военно-учетных данных коснутся даже тех военнообязанных, которые обновили свои данные до 18 мая 2024 года. Только граждане, обновившие данные в период, определенный новым законом о мобилизации, не будут оштрафованы.
Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин, сообщают Новости.Live.
По словам Истомина, обновить военно-учетные данные должны все военнообязанные.
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Это касается и тех, кто прошел процедуру обновления данных, но до 18 мая 2024 года.
«Проверяя данные конкретного лица в базе данных „Оберіг“, оператор видит дату их обновления. Если гражданин не уточнил их в течение 60 дней, то ему после 16 июля будет выписан штраф», — подчеркнул спикер Полтавского ТЦК.
Таким образом, штрафы не коснутся только тех, кто обновил военно-учетные данные после 18 мая. Те же, кто прошел процедуру обновления данных до 18 мая, также будут оштрафованы.

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По материалам:
Novyny.live
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