Кому из пенсионеров будут ежемесячно доплачивать 456 гривен до пенсии — Finance.ua

Кому из пенсионеров будут ежемесячно доплачивать 456 гривен до пенсии Сегодня 14:01 — Личные финансы

Пенсионеры в Украине получают не только пенсии, но и разные надбавки, среди которых компенсационные доплаты при достижении определенного возраста.

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В Пенсионном фонде отметили, что возрастные доплаты назначаются автоматически без заявлений и обращений в фонд.

Пенсионерам при достижении от 70 до 75 лет выплачивается надбавка в сумме 300 гривен,

пенсионерам от 80 до 85 лет — 579 гривен,

пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет — 456 гривен.

То есть, если пенсионеру исполнилось 75 лет, то ему положена доплата в сумме 456 гривен, причем в марте 2023 года эта сумма будет проиндексирована — повышена.

Условия назначения этой доплаты — если размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышения, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.д. меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы — это 10 340 грн.

На пенсии По материалам:

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