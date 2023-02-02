Кому из пенсионеров будут ежемесячно доплачивать 456 гривен до пенсии — Finance.ua
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Кому из пенсионеров будут ежемесячно доплачивать 456 гривен до пенсии

Личные финансы
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Пенсионеры в Украине получают не только пенсии, но и разные надбавки, среди которых компенсационные доплаты при достижении определенного возраста.
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В Пенсионном фонде отметили, что возрастные доплаты назначаются автоматически без заявлений и обращений в фонд.
  • Пенсионерам при достижении от 70 до 75 лет выплачивается надбавка в сумме 300 гривен,
  • пенсионерам от 80 до 85 лет — 579 гривен,
  • пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет — 456 гривен.
То есть, если пенсионеру исполнилось 75 лет, то ему положена доплата в сумме 456 гривен, причем в марте 2023 года эта сумма будет проиндексирована — повышена.
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Условия назначения этой доплаты — если размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышения, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.д. меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы — это 10 340 грн.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам:
На пенсии
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