Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные — Finance.ua

Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные Сегодня 08:40 — Личные финансы

Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные

Украинцам важно обновлять личную информацию, если она меняется. Это позволит избежать проблем и недоразумений в будущем.

Об этом заявили в «Нафтогазе».

Почему важно актуализировать данные:

чтобы избежать недоразумений с документами в будущем;

чтобы иметь бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и легко передавать показания;

чтобы вовремя получать важные сообщения по вашему лицевому счету.

Когда данные нужно актуализировать

смена фамилии;

изменение номера телефона или электронного адреса;

обновление паспортных данных;

если обнаружили несоответствия данных вашего профиля в системе ГК «Нафтогаз Украины».

Где актуализировать данные

Если ваши персональные данные в системе ГК «Нафтогаз Украины» неактуальны, вам нужно обновить информацию. Для этого:

Перейдите на сайт gas.ua в разделе «Актуализация данных». Пройдите идентификацию, указав номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца. Верифицируйтесь. Нужно ввести номер телефона, а затем — полученный СМС-код или 3 последние цифры номера, с которого вам позвонят. Для заполнения заявки определите один из вариантов:

— через действие;

— через ID.GOV.UA;

— Самостоятельное заполнение на сайте. Сформируйте файл заявки и подпишите одним из способов: Дія. Підпис, КЭП или собственноручно (в этом случае распечатайте, подпишите, отсканируйте и загрузите заявление на сайт). Отправьте заявку и необходимые документы.

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После успешного выполнения всех этих шагов ожидайте подтверждения успешной актуализации.

Обновление данных в ГК «Нафтогаз Украины» требуется, чтобы у вас был бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и вы получали актуальные сообщения по вашему лицевому счету.

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