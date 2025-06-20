Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные — Finance.ua
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Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные

Личные финансы
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Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные
Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные
Украинцам важно обновлять личную информацию, если она меняется. Это позволит избежать проблем и недоразумений в будущем.
Об этом заявили в «Нафтогазе».
Почему важно актуализировать данные:
  • чтобы избежать недоразумений с документами в будущем;
  • чтобы иметь бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и легко передавать показания;
  • чтобы вовремя получать важные сообщения по вашему лицевому счету.

Когда данные нужно актуализировать

  • смена фамилии;
  • изменение номера телефона или электронного адреса;
  • обновление паспортных данных;
  • если обнаружили несоответствия данных вашего профиля в системе ГК «Нафтогаз Украины».

Где актуализировать данные

Если ваши персональные данные в системе ГК «Нафтогаз Украины» неактуальны, вам нужно обновить информацию. Для этого:
  1. Перейдите на сайт gas.ua в разделе «Актуализация данных».
  2. Пройдите идентификацию, указав номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца.
  3. Верифицируйтесь. Нужно ввести номер телефона, а затем — полученный СМС-код или 3 последние цифры номера, с которого вам позвонят.
  4. Для заполнения заявки определите один из вариантов:
     — через действие;
     — через ID.GOV.UA;
     — Самостоятельное заполнение на сайте.
  5. Сформируйте файл заявки и подпишите одним из способов: Дія. Підпис, КЭП или собственноручно (в этом случае распечатайте, подпишите, отсканируйте и загрузите заявление на сайт).
  6. Отправьте заявку и необходимые документы.
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После успешного выполнения всех этих шагов ожидайте подтверждения успешной актуализации.
Обновление данных в ГК «Нафтогаз Украины» требуется, чтобы у вас был бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и вы получали актуальные сообщения по вашему лицевому счету.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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