Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные — Finance.ua

Кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные
Украинцам важно обновлять личную информацию, если она меняется. Это позволит избежать проблем и недоразумений в будущем.
Об этом заявили в «Нафтогазе».
Почему важно актуализировать данные:
- чтобы избежать недоразумений с документами в будущем;
- чтобы иметь бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и легко передавать показания;
- чтобы вовремя получать важные сообщения по вашему лицевому счету.
Когда данные нужно актуализировать
- смена фамилии;
- изменение номера телефона или электронного адреса;
- обновление паспортных данных;
- если обнаружили несоответствия данных вашего профиля в системе ГК «Нафтогаз Украины».
Где актуализировать данные
Если ваши персональные данные в системе ГК «Нафтогаз Украины» неактуальны, вам нужно обновить информацию. Для этого:
- Перейдите на сайт gas.ua в разделе «Актуализация данных».
- Пройдите идентификацию, указав номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца.
- Верифицируйтесь. Нужно ввести номер телефона, а затем — полученный СМС-код или 3 последние цифры номера, с которого вам позвонят.
- Для заполнения заявки определите один из вариантов:
— через действие;
— через ID.GOV.UA;
— Самостоятельное заполнение на сайте.
- Сформируйте файл заявки и подпишите одним из способов: Дія. Підпис, КЭП или собственноручно (в этом случае распечатайте, подпишите, отсканируйте и загрузите заявление на сайт).
- Отправьте заявку и необходимые документы.
После успешного выполнения всех этих шагов ожидайте подтверждения успешной актуализации.
Обновление данных в ГК «Нафтогаз Украины» требуется, чтобы у вас был бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и вы получали актуальные сообщения по вашему лицевому счету.
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