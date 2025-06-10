В хранилищах Украины самый низкий показатель газа ПХГ: как пройти зиму — Finance.ua

В хранилищах Украины самый низкий показатель газа ПХГ: как пройти зиму Сегодня 10:35 — Энергетика

В хранилищах Украины самый низкий показатель газа ПХГ: как пройти зиму

По данным платформы GIE, по состоянию на конец мая в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) сохранялось только 2.02 млрд м³ активного газа (или 6.62 млрд м³ с учетом 4.6 млрд м³ не подлежащего отбору буферного активного газа) — уровень наполненности составил 6.72%.

Об этом сообщил экс-глава «Оператора ГТС» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

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Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

При сохранении нынешних темпов до 1 ноября в хранилищах будет только 12.8 млрд м³, что на 800 млн м³ меньше прошлогоднего плана. Это создает риск для прохождения зимы 2025/26.

Чтобы избежать дефицита, нужно увеличить темпы закачки не менее 50−52 млн м³/сутки. Это возможно только через увеличение импорта газа.

В мае было импортировано 501 млн м³ (54% через Венгрию, 33% через Польшу и 12% через Словакию).

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В мае в ЕС были импортированы рекордные 12.75 млрд м³ СПГ, а регазификационные мощности ЕС загружены только на 53% — есть пространство для роста поставок, в том числе и в Украину.

Цена на газ на европейских хабах — $420 за 1 000 м³.

Для сравнения: в феврале 2025 года, когда «Нафтогаз» осуществлял экстренный импорт, цена достигала $590 за 1 000 м³.

Основная проблема — недостаток финансирования у «Нафтогаза».

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Несмотря на анонсированные планы привлечения 400 млн евро в виде кредитов и грантов, этого недостаточно для покрытия всего необходимого объема импорта. Требуется дополнительное финансирование.

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