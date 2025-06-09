В трех городах Украины построят новые системы теплоснабжения — Finance.ua

В трех городах Украины построят новые системы теплоснабжения Сегодня 13:35 — Энергетика

В трех городах Украины построят новые системы теплоснабжения

в Кривом Роге планируется строительство 12 новых котельных, установку 27 когенерационных установок, 37 новых котлов на существующих котельных. Как сообщают в Министерстве развития общин и территорий Украины,планируется строительство 12 новых котельных, установку 27 когенерационных установок, 37 новых котлов на существующих котельных.

Также будет произведена частичная децентрализация двух районных котельных, плановая замена 58% тепловых сетей.

В Чернигове запланирована модернизация 5 и реконструкция 11 котельных, обустройство локальных солнечных электрических станций, создание мусороперерабатывающего комплекса с подготовкой SRF топлива и производством тепловой и электрической энергии при его сжигании, замена изношенных тепловых сетей.

В Вараше предусматривается новое строительство 13 объектов с общей тепловой нагрузкой 17,1 Гкал/час, строительство комплекса по использованию энергетического потенциала бытовых отходов, реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 11,8 км с целью уменьшения потерь тепловой энергии.

Министерство подчеркивает, что эти проекты создают основу для энергетической модернизации городов и повышения надежности теплоснабжения в условиях военного времени и климатических вызовов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.