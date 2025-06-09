В трех городах Украины построят новые системы теплоснабжения — Finance.ua

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В трех городах Украины построят новые системы теплоснабжения

Энергетика
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В трех городах Украины построят новые системы теплоснабжения
В трех городах Украины построят новые системы теплоснабжения
Как сообщают в Министерстве развития общин и территорий Украины, в Кривом Роге планируется строительство 12 новых котельных, установку 27 когенерационных установок, 37 новых котлов на существующих котельных.
Также будет произведена частичная децентрализация двух районных котельных, плановая замена 58% тепловых сетей.
В Чернигове запланирована модернизация 5 и реконструкция 11 котельных, обустройство локальных солнечных электрических станций, создание мусороперерабатывающего комплекса с подготовкой SRF топлива и производством тепловой и электрической энергии при его сжигании, замена изношенных тепловых сетей.
В Вараше предусматривается новое строительство 13 объектов с общей тепловой нагрузкой 17,1 Гкал/час, строительство комплекса по использованию энергетического потенциала бытовых отходов, реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 11,8 км с целью уменьшения потерь тепловой энергии.
Министерство подчеркивает, что эти проекты создают основу для энергетической модернизации городов и повышения надежности теплоснабжения в условиях военного времени и климатических вызовов.
По материалам:
Finance.ua
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