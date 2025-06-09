Инвестиции в энергетический сектор: Украина и Австрия обсудили детали — Finance.ua

Инвестиции в энергетический сектор: Украина и Австрия обсудили детали Сегодня 18:33 — Энергетика

Инвестиции в энергетический сектор: Украина и Австрия обсудили детали

Для усиления устойчивости украинской энергосистеме требуется привлечение международных инвестиций, особенно в сфере атомной энергетики, «умных сетей», распределенной генерации, возобновляемых источников энергии.

Читайте также Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на инициативу Grain from Ukraine

Об этом шла речь в ходе встречи заместителя министра энергетики Украины Александра Павличенко с Координатором Правительства Австрии на полях III Международного саммита городов и регионов.

«Несмотря на то, что 25 марта было объявлено о прекращении ударов по энергетике, с тех пор зафиксировано более 1200 инцидентов в различных секторах энергетики. В ответ на эти вызовы мы работаем над усилением активной и пассивной защиты энергетической инфраструктуры, ускоряем ремонтные работы, развитие распределенной генерации и ВИЭ. Еще одно приоритетное направление нашей работы — добыча газа и диверсификация импорта источников энергии», — отметил Александр Павличенко.

Фонд поддержки энергетики Украины остается самым эффективным инструментом финансовой помощи для восстановления энергосектора. Павличенко поблагодарил Австрию за взнос 15 миллионов евро в Фонд.

Чиновник подчеркнул, что Украина высоко ценит предоставленную австрийским правительством и частными компаниями гуманитарную помощь в виде критически важного энергетического оборудования, а именно 15 гуманитарных поставок общим весом 281 тонна.

Читайте также Австрия готова принять новую волну беженцев из Украины

Австрийская сторона заверила, что их страна и далее будет продолжать поддерживать украинскую энергетику и будет участвовать в ее послевоенном восстановлении.

Напомним, в Австрии находятся около 90 тысяч украинских беженцев, 80% из которых — женщины с детьми. В случае ухудшения ситуации в Украине Австрия будет готова принять новых беженцев.

Об этом в комментарии «Суспільному» заявил посол Австрии в Украине Арад Бенке. Благодаря активному желанию украинцев интегрироваться и изучать язык, их убежище не создает больших трудностей для Австрии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.