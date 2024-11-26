Австрия конфисковала российский газ на €230 миллионов — Reuters Сегодня 19:15 — Энергетика

Австрийская нефтегазовая компания OMV конфисковала поставленный в октябре Газпромом природный газ на сумму 230 миллионов евро, выполняя решение международного арбитража.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.

«По данным трех источников, близких к Газпрому и OMV, австрийская компания конфисковала поставки газа на сумму 230 млн евро за октябрь. Согласно одному из источников, близкому к российской компании, это стало первым случаем, когда клиент из Европейского Союза не оплатил поставки газа от Газпрома», — говорится в статье.

Со ссылкой на близкий к OMV источник отмечается, что австрийская компания, 31,5% акций которой принадлежат правительству Австрии, рассматривала конфискацию поставок газа от Газпрома за октябрь «как последнюю возможность получить компенсацию по арбитражному решению, если Украина, которая планирует завершить соглашение по транзиту российского газа в следующем году, остановит транзит в январе».

Сам Газпром считает конфискацию газа неоплатой, из-за чего прекратил поставки газа австрийской OMV по действующему до 2040 года контракту. Между тем, как утверждает один из источников Reuters, остановка поставок газа российской компанией дает OMV возможность утверждать, что Газпром нарушил условия контрактов.

Напомним, 16 ноября российский «Газпром» прекратил поставки природного газа, проходившего по территории Украины, австрийской нефтегазовой компании OMV.

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Это произошло после того, как накануне OMV объявила, что прекращает платежи «Газпрому», чтобы взыскать с него многомиллионную сумму, присужденную в арбитражном разбирательстве — частично государственной австрийской компании было присуждено более 230 млн евро компенсации за недопоставки газа Газпромом по немецкому контракту.

На момент полномасштабного вторжения рф Австрия покупала в россии 79% своего природного газа, поступавшего транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения рф в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в россии, что обусловлено существующим контрактом и имеющимся в нем принципом «покупай или плати».

Укрінформ По материалам:

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