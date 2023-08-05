Кому и на каких основаниях разрешили увольняться с военной службы — Finance.ua

Кому и на каких основаниях разрешили увольняться с военной службы Сегодня 15:45 — Личные финансы

Кому и на каких основаниях разрешили увольняться с военной службы

Основания, по которым можно уволиться с военной службы, в последнее время претерпели изменения. В конце июля президент подписал два закона, которые это предусматривают.

Об этом пишет портал «Мы — Украина».

Как изменили основания для увольнения мобилизованных и контрактников?

Основные нормы, относящиеся к основаниям для увольнения, прописаны в ст. 26 закона о воинской обязанности и военной службе. Именно их корректируют законы 3096-IX 2995-IX , которые недавно вступили в силу.

Основания увольнения в статье прописаны с указанием, в отношении кого и когда именно их применять. Сейчас продолжаются особый период (с 2014 года), военное положение и мобилизация (с 24 февраля 2022 года). Следовательно, есть отдельные условия для увольнения мобилизованных и военнослужащих по контракту.

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Мобилизированные по обновленному законодательству (ч. 4 ст. 26 закона о воинской обязанности) могут во время действия военного положения уволиться со службы по следующим основаниям:

в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе: 60 лет — от рядового до старшего офицера, 65 лет — высший офицерский состав во время особого периода;

по состоянию здоровья. Должно быть решение военно-врачебной комиссии о непригодности с исключением из воинского учета или с пересмотром через 6−12 месяцев;

в связи с лишением свободы по судебному решению;

по семейным обстоятельствам. Их целый список.

Семейные обстоятельства, которые предполагают увольнение мобилизованных со службы во время военного положения:

воспитание ребенка с инвалидностью до 18 лет;

воспитание тяжело больного ребенка, которому инвалидность не установлена;

постоянный уход за больными членами семьи (муж или жена, родители или супруги), что подтверждено заключением МСЭК или ВКК;

наличие инвалидности у супругов (первая, вторая, третья группы) и/или первая или вторая группа инвалидности у одного из родителей — своих или другого из супругов;

опека над человеком, признанным судом недееспособным;

постоянный уход за лицом с инвалидностью первой группы;

постоянный уход за лицом с инвалидностью второй группы или лицом, требующим по решению МСЭК или ВКК такого ухода. Но в том случае, если нет других, кто может ухаживать;

беременность или отпуск по уходу за ребенком для военнослужащих женщин;

наличие ребенка до 18 лет, если второй супруг также служит;

самостоятельное воспитание ребенка до 18 лет;

наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет на иждивении;

новое основание — близкие родственники погибли или пропали без вести во время мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в целом и во время военного положения, отражения и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях (АТО/ООС). Его добавил закон 3096-IX.

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Для военнослужащих по контракту во время мобилизации и военного положения перечень оснований почти тот же. В нем только нет основания для инвалидности у жены или мужа и первой или второй группы инвалидности у родителей. Остальные совпадают полностью, вместе с новой нормой.

Увольнение раненных военнослужащих

Закон 2995-IX, который также вступил в силу в конце июля, берется решать проблему с увольнением в запас военнослужащих. Он также корректирует статью 26 закона о воинской обязанности и военной службе.

«В случае, если человек получил ранение, по состоянию здоровья признан временно непригодным к прохождению военной службы в течение 6−12 месяцев, его не могли уволить с военной службы, — отмечает проблему адвокат Ростислав Кравец, — Он находился в пункте постоянной дислокации. Его не могут ни к чему привлечь, потому что по состоянию здоровья такой человек не может служить. Но при этом и уволиться он не может».

Теперь есть такие обновленные общие требования. Проводится увольнение в запас, если предельного возраста пребывания там человек не достиг и во время военного положения ВВК признала его непригодным к службе с пересмотром через 6−12 месяцев.

Увольнение со службы срочников

Новые законы вносят изменения в условия увольнения контрактников и мобилизованных, но и срочников они не обходят.

В ст. 26 закона о воинской обязанности (ч. 2) есть четыре основания, по которым срочник может уволиться, которые не трогали:

обвинительный приговор суда с наказанием в виде лишения свободы;

по состоянию здоровья по заключению ВВК;

истечение установленных сроков военной службы. Они должны быть в указе президента, но он соответствующий не издает;

по семейным обстоятельствам — в случае возникновения права на отсрочку или увольнение.

Первые три условия изменений не претерпели, но семейные обстоятельства немного исправили. Статья 17 закона о воинской обязанности и военной службе прописывает основания для отсрочки. Ее предоставляет призывная комиссия. Затем нужно ежегодно до 1 октября подавать в ТЦК СП документы, подтверждающие это право.

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Семейные основания для отсрочки — это наличие:

нетрудоспособных родителей или одинокого нетрудоспособного родителя (матери), нетрудоспособных лиц, на попечении, попечительстве или на содержании которых был призывник. Отсрочку предоставляют, если нет других трудоспособных лиц, обязанных родителей содержать. Нетрудоспособными, в частности, являются либо лица с инвалидностью, либо достигшие 65 лет или пенсионного возраста;

несовершеннолетних родных братьев и сестер, которых некому содержать. Здесь появилось важное уточнение, и теперь речь идет о несовершеннолетних малолетних братьях и сестрах, то есть в возрасте до 14 лет;

нетрудоспособных родных братьев и сестер, которых некому содержать;

ребенка или детей в возрасте до 18 лет на самостоятельном воспитании призывника;

ребенка в возрасте до трех лет;

двоих и более детей;

беременной супруги.

Основания для освобождения от призыва на срочную службу по статье 18:

инвалидность или признание непригодным к службе по состоянию здоровья в мирное время;

достижение 27-летнего возраста;

исполнение обязанностей службы в резерве в течение первого и второго контрактов;

отец или мать, родные брат или сестра погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время военной службы или сборов;

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или тяжело больного ребенка, которому не установлена ​​инвалидность;

постоянный уход за женой, ребенком или родителями своими или жены, необходимый по выводам МСЭК или ВКК;

опека над недееспособным лицом с инвалидностью, постоянный уход за лицом с инвалидностью первой или второй группы, если этого требуют заключения МСЭК или ВКК. Но если больше некому ухаживать;

служба в других государствах до получения гражданства Украины;

осуждение к лишению или ограничению свободы;

присвоение звания офицерского состава по окончании вуза.

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