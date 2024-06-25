Комплексное восстановление: как общины могут получить международное финансирование — Finance.ua

Комплексное восстановление: как общины могут получить международное финансирование Сегодня 12:38 — Личные финансы

Комплексное восстановление: как общины могут получить международное финансирование

В течение весны текущего года количество территориальных общин, которые начали разрабатывать программы комплексного восстановления (ПКВ), возросло более чем на треть.

Об этом во время заседания Рабочей группы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по определению приоритетов и мероприятий по комплексному восстановлению территорий сообщила Председатель Комитета и глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Почему это полезно?

Учитывая, что в фокусе разработки ПКВ — качественное по многим параметрам планирование восстановления, этот документ, во-первых, может стать основой для создания градостроительной документации, которую с 1 января 2025 года обязательно должна иметь каждая украинская территориальная община, и, во-вторых, поможет им получить международное финансирование на проекты восстановления в общей сумме по меньшей мере 1 млрд евро.

По ее словам, в течение весны текущего года общины начали активнее включаться в процессы создания программ своего комплексного восстановления — по состоянию на начало марта в разработку ПКВ была вовлечена 151 община, а по состоянию на начало июня — уже 200. Отчасти это объяснимо, с одной стороны, готовыми кейсами по созданию ПКВ, на которые другие общины могут опираться, а с другой — получением международного финансирования проектов по восстановлению теми общинами, которые осуществили максимально качественное планирование.

«В настоящее время украинские территориальные общины все больше включаются в создание ПКВ, поскольку понимают, что полноценное восстановление возможно только при условии его качественного планирования. В перспективе это дает их возможность получить международное финансирование — в рамках Первого компонента плана Ukraine Facility на нужды отстройки и восстановления предусмотрен 1 млрд евро. Эти средства будут распределяться в соответствии с приоритетами, определенными общинами в рамках децентрализационной реформы», — пояснила Шуляк.

Еще один из факторов в пользу наличия ПКВ — разработка новой градостроительной документации. Качественная программа комплексного обновления может лечь в ее основу. По закону с 1 января 2025 года такую ​​документацию обязана подать каждая украинская территориальная общинам. Поэтому общины, еще не приступившие к созданию ПКВ и, соответственно, градостроительной документации, должны не медлить с этим.

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В пользу создания качественной градостроительной документации говорит, в частности, негативный опыт Полтавщины. На ее территории местные власти решили создать индустриальный парк, но выяснилось, что без градостроительной документации его невозможно зарегистрировать.

Впрочем, в случае Полтавщины есть и положительный пример — при создании ПКВ местные власти достаточно глубоко проанализировали состояние фонда социального жилья — выводы такого анализа понадобятся при реализации положений новой жилищной политики, поэтому этот аспект общинам тоже важно учитывать и прорабатывать.

Еще один сверхважный аспект, который нужно учитывать при создании ПКВ — количество разрушенных и поврежденных в результате войны объектов. Данные о них нужно вносить в Реестр поврежденного и разрушенного имущества, который в будущем станет основой для определения размеров репараций от россии", — резюмировала Шуляк.

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