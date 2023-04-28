Компенсация за трудоустройство: правительство расширило перечень безработных, за которых ее можно получить — Finance.ua

Компенсация за трудоустройство: правительство расширило перечень безработных, за которых ее можно получить Сегодня 09:36 — Личные финансы

Компенсация за трудоустройство: правительство расширило перечень безработных, за которых ее можно получить

В конце марта прошлого года в Украине стартовала программа трудоустройства переселенцев, в рамках которой государство выплачивало 6500 гривен работодателям за каждого трудоустроенного безработного из пострадавших регионов.

Список лиц, при трудоустройстве которых можно получить денежную выплату, значительно шире. А после 29 апреля компенсацию можно будет получить за трудоустройство еще двух категорий безработных, пишет «Юридический советчик для ВПЛ».

Так, согласно Порядку предоставления работодателям компенсации за зарегистрированных безработных, утвержденному Постановлением Кабмина № 124 от 10.02.2023 г., до 29 апреля 2023 г. можно было получить компенсацию фактических расходов в размере ЕСВ за трудоустройство лиц, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более одного месяца, по направлению центра занятости сроком не менее чем на два года, а именно:

одного из родителей или лица, которое их заменяет и: у него на иждивении находится ребенок (детей) в возрасте до шести лет; воспитывает без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью; содержит без одного из супругов лицо с инвалидностью с детства (независимо от возраста) и/или лицо с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности);

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лиц, уволенных после отбывания наказания или принудительного лечения;

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось десять и менее лет;

лиц, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, их заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу;

лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их увольнения.

Также можно было получить компенсацию 50% фактических затрат на оплату труда за трудоустройство по направлению центра занятости сроком не менее чем на год лиц, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более месяца, а именно:

лиц с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста;

участников боевых действий, указанных в пунктах 19–21 ч. 1 статьи 6 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более пяти лет.

Что изменится в конце апреля

После 29 апреля 2023 года можно также получить компенсацию за зарегистрированных безработных, находящихся в одноименном статусе более шести месяцев в виде компенсации фактических расходов в размере ЕСВ за соответствующее лицо за месяц, за который он уплачен.

Направление центра занятости для таких лиц устанавливается на срок не менее 2 лет. Продолжительность выплаты — 12 месяцев в течение двух лет.

Также ее можно получить при трудоустройстве зарегистрированных безработных из числа лиц:

в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место;

уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы — на первое рабочее место после такого увольнения.

Выплата предоставляется в виде компенсации 50% минимальной заработной платы, установленной законом на момент выплаты, за соответствующее лицо за месяц (в 2023 году — 3350 грн). Продолжительность выплаты — не более шести месяцев при трудоустройстве лица на срок не менее одного года.

Если компенсация предоставляется за неполный месяц, размер компенсации определяется как разница между суммой компенсации затрат (50% минимальной заработной платы) и ее размером, рассчитанным пропорционально отработанному работником времени на месяц, за который предоставляется компенсация.

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Например, в апреле 2023 года — 20 рабочих дней. Работник был принят на работу в середине месяца, поэтому отработал 10 рабочих дней. Сумма компенсации за него составит 3350 грн — ½ от 3350 грн = 1675 грн.

Первые три указанные категории лиц могут один раз в пять лет трудоустроиться с компенсацией работодателю при условии, что они в соответствующем пятилетнем периоде не были трудоустроены каким-либо работодателем с предоставлением ему компенсаций, предусмотренных Законом «О занятости населения» (кроме профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации безработного лица).

Четвертая категория может только один раз воспользоваться правом на трудоустройство у работодателя с компенсацией за них части расходов на оплату труда.

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