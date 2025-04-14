Компенсация за аренду жилья для защитников и защитниц: основные детали — Finance.ua

Компенсация за аренду жилья для защитников и защитниц: основные детали Сегодня 08:36 — Личные финансы

Компенсация за аренду жилья для защитников и защитниц: основные детали

11 марта вступило в силу постановление Кабмина № 252, которым утвержден порядок денежной компенсации по найму (аренде) жилья для защитников и защитниц. Кто имеет право и как воспользоваться этим механизмом, — рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ

Кто может получить компенсацию за аренду жилья? Получателями компенсации могут быть:

1. Граждане, принимавшие участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, а именно:

мобилизованные после 24.02.2022 г., которые на момент найма (аренды) жилья уже уволены с военной службы, но еще не получили УБД;

полицейские, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые к моменту найма (аренды) жилья уже уволены с военной службы, но еще не получили УБД;

2. Участники боевых действий, у которых в удостоверении как основание получения статуса указано п. 19 час. 1 ст. 6 «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (далее — Закон).

3. Лица с инвалидностью в результате войны, у которых в удостоверении как основание получения статуса указано п. 11 ч. 2 ст. 7 Закона.

Каким условиям должны отвечать Защитники/Защитницы для получения компенсации

Для того чтобы получить компенсацию Защитники и Защитницы должны соответствовать хотя бы одному условию:

иметь в собственности жилье, поврежденное или уничтоженное в результате боевых действий, при условии, что информация внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества ИЛИ относительно которого органами местного самоуправления подано документальное подтверждение соответствующего факта;

иметь жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или боевых действиях;

проходить реабилитацию амбулаторно на расстоянии более 15 км от места проживания.

Продолжительность и размер компенсации

Компенсация назначается 1 раз с даты обращения на срок действия договора, но не более чем на 6 месяцев, в ежемесячном размере, не превышающем:

в Днепре, Киеве, Львове, Одессе — 2 прожиточных минимума (в 2025 г. — 6 056 грн);

в областных центрах — 1,5 прожиточного минимума (в 2025 г. — 4 542 грн);

в других населенных пунктах — 1 прожиточный минимум (в 2025 г. — 3 028 грн).

Куда обращаться за получением компенсации? Для получения компенсации следует обратиться к:

структурного подразделения, на которое возложены функции по вопросам ветеранской политики;

ЦПАУ независимо от места регистрации.

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Какие документы (их копии) нужно подать

— документ, удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина Украины), или есть документ вместе с QR-кодом, формируемыми средствами Портала Дія, а также информацию об адресе местожительства (при наличии);

— идентификационный код;

— информационную справку из Государственного реестра о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество;

— акт обследования объекта, поврежденного в результате военных действий и/или сведений из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества для лиц, чье жилье уничтожено или повреждено;

— справка формы № 044−1 или другой документ, подтверждающий прохождение реабилитационной помощи в амбулаторных условиях для лиц, получающих реабилитационную помощь в амбулаторных условиях;

— военно-учетный документ (ВУД) для УБД, лиц с инвалидностью в результате войны и мобилизованных военнослужащих, уволенных с военной службы. Если в ВУД нет сведений об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф — справка, подтверждающая такое участие;

— удостоверение, подтверждающее статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны (для лиц, имеющих соответствующий статус);

— выписка о несудимости;

— договор найма (аренды) жилья.

Решение о выплате/отказе в выплате компенсации принимается в течение 10 рабочих дней.

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