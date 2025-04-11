Где в Украине самая доступная аренда жилья (инфографика) — Finance.ua

Где в Украине самая доступная аренда жилья (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Где в Украине самая доступная аренда жилья (инфографика)

Рост цен на аренду немного притормозил. Самые высокие арендные ставки в Киеве, Львове и Ужгороде. Соотношение средней местной заработной платы к средней арендной ставке снизилось почти во всех регионах страны — то есть снимать квартиры стало дешевле.

Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет рынка недвижимости от ЛУН

Средние цены

По состоянию на начало апреля 2025 года рост арендных ставок в стране немного притормозил. Почти во всех регионах отмечалось снижение средней цены аренды в полугодовой ретроспективе. Стоимость аренды 1-комнатной квартиры снизилась на 3% в Киеве и Ужгороде, на 7% - во Львове и Ивано-Франковске, на 12% - в Одессе, Ровно и Днепре.

Инфографика: ЛУН

В сегменте двухкомнатных квартир наибольшее снижение арендных ставок за полгода было зафиксировано в Днепре (-17%) и Одессе (-14%). А вот столица, напротив, продемонстрировала повышение средней стоимости аренды 2-комнатных квартир на 4%.

Инфографика: ЛУН

Инфографика: ЛУН

Самыми дорогими городами для аренды остаются Киев, Львов и Ужгород. Примечательно, что в сегменте 1-комнатных квартир Киев по средней стоимости аренды (17 тыс. грн в месяц) занимает второе место в этом рейтинге, уступив Ужгороду (18,2 тыс. грн) и опередив Львов (16,7 тыс. грн). А вот в сегменте 2- и 3-комнатных квартир арендные ставки в столице намного выше львовских и ужгородских. В Киеве 2-комнатную квартиру снимают в среднем за 27 тыс. грн в месяц, а 3-комнатную — за 43,2 тыс. грн в месяц. Во Львове за аналогичные квартиры придется в среднем платить 20 тыс. грн и 23 тыс. грн соответственно, а в Ужгороде — 20,9 тыс. грн. и 25,1 тыс. грн соответственно.

Средний процент заработной платы, который уходит на аренду

Стоит отметить, что за последние полгода арендовать жилье в Украине стало немного доступнее: соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке снизилось почти во всех городах страны.

Однако говорить о том, что «средний работающий украинец» может самостоятельно арендовать 1-комнатную квартиру в более или менее безопасных западных и центральных регионах страны, пока рано, ведь почти во всех них аренда будет стоить 50% и больше среднего заработка. Исключение — Черкассы и Хмельницкий, у них аренда средней 1-комнатной квартиры будет стоить хоть и не намного, но все же меньше половины среднего заработка.

Инфографика: ЛУН

Следует заметить, что в регионах, более близких к боевым действиям, соотношение зарплаты и стоимости аренды 1-комнатных квартир значительно ниже. В частности, в наиболее обстреливаемых Харькове, Запорожье, Николаеве и Одессе на аренду хватит 19−39% среднего заработка — хотя в Днепре за аренду 1-комнатной все же придется отдавать почти половину (46%) среднего заработка.

Аренда в столице

Что касается столицы, то в 1 квартале 2025 года наиболее активно росли арендные ставки на 2- и 3-комнатные квартиры. С начала года средняя стоимость их аренды прибавила более 3 тыс. грн и достигла 27 тыс. грн для 2-комнатных и 43,2 тыс. грн для 3-комнатных. А вот средняя арендная ставка для 1-комнатных квартир с начала года не изменилась и составляет 17 тыс. грн — хотя в феврале она немного «проседала».

Инфографика: ЛУН

Однако наиболее распространенная цена аренды квартир немного отличается от средней. В частности, среди 1-комнатных квартир наибольший выбор вариантов представлен в диапазоне 14−16 тыс. грн в месяц, в сегменте 2-комнатных — 10−20 тыс. грн в месяц, а в сегменте 3-комнатных — 15−25 тыс. грн в месяц.

Самые дешевые квартиры для аренды в столице стоит искать в Деснянском районе — в среднем, стоимость 1-комнатной здесь составляет 9 тыс. грн в месяц. Самые дорогие варианты традиционно расположены в центральных районах города. На начало 2 квартала средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Печерском районе составляет 37,6 тыс. грн, а в Шевченковском — 23 тыс. грн в месяц.

Инфографика: ЛУН

Несмотря на рост стоимости аренды, спрос на квартиры растет. Если в январе и феврале квартира в столице в среднем сдавалась за неделю, то в марте она находила арендатора за 6 дней.

Что касается платежеспособности арендаторов, то по итогам 1 квартала 2025 года на аренду столичной 1-комнатной квартиры тратится 62% среднего заработка в регионе.

Инфографика: ЛУН

Но автослесарям, главбухам, маркетологам, водителям и менеджерам аренда более доступна — представители этих специальностей тратят на аренду 1-комнатной квартиры в среднем 36−49% своего заработка.

Инфографика: ЛУН

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.