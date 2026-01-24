Компания Xiaomi выпустила ультратонкий павербанк (фото) 24.01.2026, 00:17 — Технологии&Авто

Новый сверхтонкий павербанк от Xiaomi

Xiaomi расширила линейку ультратонких павербанков и выпустила UltraThin Magnetic Power Bank — компактный внешний аккумулятор, ориентированный на ежедневное ношение. Толщина новинки — всего 6 мм, вес — 98 г, что делает ее одним из тончайших магнитных павербанков на рынке.

Мощность зарядки

Аккумулятор крепится к совместимым смартфонам с помощью магнитов и поддерживает беспроводную зарядку.

По данным Xiaomi, при использовании со смартфонами серии Xiaomi 17 мощность беспроводной зарядки достигает 15 Вт.

Для iPhone она ограничена 7,5 Вт, что соответствует стандартным возможностям магнитной зарядки Apple.

Для более быстрого пополнения заряда предусмотрен порт USB Type-C с проводной мощностью до 22,5 Вт. Также поддерживается одновременная проводная и беспроводная зарядка, поэтому можно заряжать два устройства параллельно.

UltraThin Magnetic Power Bank — новый полезный гаджет от Xiaomi

Внутри используется кремний-углеродная батарея емкостью 5000 мАч. Xiaomi отмечает, что этого достаточно примерно на одну полную зарядку iPhone в зависимости от модели смартфона и сценария использования.

Именно кремний-углеродная технология позволила сохранить высокую плотность энергии без увеличения толщины корпуса. Для отвода тепла применяется графитовая пластина площадью 4369 мм.

Уровень заряда отображается с помощью четырех светодиодных индикаторов, а физическая кнопка питания позволяет вручную запускать или останавливать зарядку.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с гладким металлическим покрытием, а контактирующая со смартфоном сторона выполнена из огнестойкого стекловолокна.

Xiaomi заявляет о десяти уровнях защиты, среди которых защита от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, перезарядки, глубокой разрядки и выявление посторонних предметов.

За температурой следят два датчика NTC, которые в реальном времени корректируют работу зарядки, уменьшая тепловую нагрузку.

Павербанк Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank уже поступил в продажу в Японии по цене около $50. Компания пока не сообщала информацию о глобальном запуске.

