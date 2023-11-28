Компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции — Finance.ua

Компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции Сегодня 09:12 — Фондовый рынок

Компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции

Американская компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции.

Об этом сообщает шведское издание SVT

Производитель электрокаров заявил, что шведское государство не обеспечило доставки новых номерных знаков Tesla во время забастовок, продолжающихся в стране уже месяц. Компания требует, чтобы окружной суд предоставил Tesla возможность забрать номерные знаки.

В Швеции за доставку новых номерных знаков для авто отвечает компания PostNord, большинство акций которой принадлежит государству.

Сотрудники доставки PostNord присоединились к забастовкам, требуя от Tesla заключить коллективный договор с работниками шведских предприятий. Протесты также распространились на шведские порты — там отказались перегружать Tesla.

Напомним, американский производитель электромобилей Tesla по результатам третьего квартала увеличил выручку на 9%, в то же время чистая прибыль упала в 1,8 раза. Глава компании Илон Маск анонсировал отгрузку электрических пикапов Cybertruck до конца года, однако не ожидает быстрого эффекта от проекта.

theБабель По материалам:

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