Компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции — Finance.ua

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Компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции

Фондовый рынок
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Компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции
Компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции
Американская компания Tesla подала в суд на транспортное управление Швеции.
Об этом сообщает шведское издание SVT.
Производитель электрокаров заявил, что шведское государство не обеспечило доставки новых номерных знаков Tesla во время забастовок, продолжающихся в стране уже месяц. Компания требует, чтобы окружной суд предоставил Tesla возможность забрать номерные знаки.
В Швеции за доставку новых номерных знаков для авто отвечает компания PostNord, большинство акций которой принадлежит государству.
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Сотрудники доставки PostNord присоединились к забастовкам, требуя от Tesla заключить коллективный договор с работниками шведских предприятий. Протесты также распространились на шведские порты — там отказались перегружать Tesla.
Напомним, американский производитель электромобилей Tesla по результатам третьего квартала увеличил выручку на 9%, в то же время чистая прибыль упала в 1,8 раза. Глава компании Илон Маск анонсировал отгрузку электрических пикапов Cybertruck до конца года, однако не ожидает быстрого эффекта от проекта.
По материалам:
theБабель
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