Tesla установила скидки в размере около $3−4 тыс. на новые модели из своих запасов — Finance.ua
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Tesla установила скидки в размере около $3−4 тыс. на новые модели из своих запасов

Фондовый рынок
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Tesla установила скидки в размере около $3−4 тыс. на новые модели из своих запасов
Tesla установила скидки в размере около $3−4 тыс. на новые модели из своих запасов
Американский производитель электромобилей Tesla установил скидки в размере около $3−4 тыс. на новые модели из своих запасов, говорится на сайте компании.
В частности, кроссовер Model Y Long Range с увеличенным запасом хода можно купить за $54,62 тыс. вместо $57,49 тыс., полноприводную Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью — за $50,21 тыс. вместо $53,99 тыс.
Tesla традиционно снижала цену для стимулирования спроса, но скидок до этого года избегала, пишет Electrek.
При этом в последние месяцы цены стабилизировались и компания перестала предлагать скидки на новые электромобили из запасов. Возвращение скидок отраслевой сайт связывает с ее желанием нарастить поставки на фоне скорейшего окончания квартала и всего года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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