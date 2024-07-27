Компания Samsung разрабатывает ИИ-смартфоны, которые будут существенно отличаться от современных — Finance.ua

Компания Samsung разрабатывает ИИ-смартфоны, которые будут существенно отличаться от современных Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Компания Samsung разрабатывает ИИ-смартфоны, которые будут существенно отличаться от современных

Технологический гигант Samsung работает над смартфонами с искусственным интеллектом, которые будут кардинально отличаться от привычных сегодня смартфонов.

Об этом заявил ТМ Рох, президент подразделения Samsung Mobile Experience (MX).

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Рох в разговоре с Australian Financial Review сказал, что львиная доля исследований и разработок Samsung MX сосредоточена на так называемых телефонах с искусственным интеллектом.

Он не уточнил, как будут выглядеть такие смартфоны, но отметил, что они будут кардинально другими, намекая, что привычная для нас прямоугольника форма может остаться в прошлом.

Рох добавил, что телефоны с искусственным интеллектом будут мобильнее, что не обязательно означает меньше — они также могут иметь большие экраны и больше датчиков.

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Сейчас на рынке есть несколько смартфонов с большим набором функций ИИ, но ни один из них нельзя назвать достаточно успешным, поэтому Samsung выходит на неизведанную территорию, где масштабные исследования и разработки неизбежны.

Мета По материалам:

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