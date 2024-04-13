Компания Samsung готовит выпуск бюджетных смартфонов с гибким дисплеем — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Samsung готовит выпуск бюджетных смартфонов с гибким дисплеем

Фондовый рынок
2
Компания Samsung готовит выпуск бюджетных смартфонов с гибким дисплеем
Компания Samsung готовит выпуск бюджетных смартфонов с гибким дисплеем, Фото: Samsung
Компания Samsung планирует выпустить два бюджетных смартфона с гибким дисплеем до конца 2024 года.
Об этом пишет www.fcctech.com.
Среди них будут две модели Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE. Скорее всего, гаджеты выпустят осенью, поскольку на лето у Samsung запланирована презентация основных новых продуктов.
Читайте также

Вот что известно о бюджетных складных Samsung:

  • Оба смартфона получат мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (на некоторых рынках, возможно, Exynos).
  • Объем оперативной памяти Galaxy Z Fold FE составит 12/16 ГБ, у Galaxy Z Flip FE будет версия на 8 и 12 ГБ. Оба устройства получат накопитель на 256 ГБ и 512 ГБ.
  • Кроме этого, известны размеры: 155,1×67,1×15,8 мм у Galaxy Z Fold FE и 165,2×71,9×6,9 мм у Galaxy Z Flip FE.
По данным источника, цена Fold FE может составить около $800. Это позволит складным телефонам приблизиться к массовому потребителю.
Читайте также
Для сравнения, базовый Galaxy Z Fold 5 оценили в $1800, а за Galaxy Z Flip 5 на старте продаж просили $1000.
Других подробностей о бюджетных складных Samsung нет. Сам производитель о выпуске таких моделей официально не объявлял, но аналитики говорят, что пользователи теряют интерес к складным смартфонам.
Основным фактором, мешающим развитию их популярности, называют высокую цену. Поэтому появление доступных моделей вполне ожидаемо.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.