Компания Samsung готовит выпуск бюджетных смартфонов с гибким дисплеем — Finance.ua

Компания Samsung готовит выпуск бюджетных смартфонов с гибким дисплеем 13.04.2024, 02:02 — Фондовый рынок

Компания Samsung готовит выпуск бюджетных смартфонов с гибким дисплеем, Фото: Samsung

Компания Samsung планирует выпустить два бюджетных смартфона с гибким дисплеем до конца 2024 года.

Об этом пишет www.fcctech.com.

Среди них будут две модели Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE. Скорее всего, гаджеты выпустят осенью, поскольку на лето у Samsung запланирована презентация основных новых продуктов.

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Вот что известно о бюджетных складных Samsung:

Оба смартфона получат мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (на некоторых рынках, возможно, Exynos).

Объем оперативной памяти Galaxy Z Fold FE составит 12/16 ГБ, у Galaxy Z Flip FE будет версия на 8 и 12 ГБ. Оба устройства получат накопитель на 256 ГБ и 512 ГБ.

Кроме этого, известны размеры: 155,1×67,1×15,8 мм у Galaxy Z Fold FE и 165,2×71,9×6,9 мм у Galaxy Z Flip FE.

По данным источника, цена Fold FE может составить около $800. Это позволит складным телефонам приблизиться к массовому потребителю.

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Для сравнения, базовый Galaxy Z Fold 5 оценили в $1800, а за Galaxy Z Flip 5 на старте продаж просили $1000.

Других подробностей о бюджетных складных Samsung нет. Сам производитель о выпуске таких моделей официально не объявлял, но аналитики говорят, что пользователи теряют интерес к складным смартфонам.

Основным фактором, мешающим развитию их популярности, называют высокую цену. Поэтому появление доступных моделей вполне ожидаемо.

УНІАН По материалам:

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