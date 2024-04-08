Samsung заявил о десятикратном росте прибыли — Finance.ua

Samsung заявил о десятикратном росте прибыли Сегодня 03:27 — Фондовый рынок

Samsung заявил о десятикратном росте прибыли

Компания Samsung Electronics сообщила о 10-кратном росте операционной прибыли в первом квартале, что связывают с возобновлением цен на чипы после существенного за последние десятилетия спада.

Об этом сообщает Financial Times

Компания сообщила, что операционная прибыль, по предварительным данным, за первые три месяца этого года выросла на 931%, до 6,6 трлн вон ($4,9 млрд). По данным LSEG SmartEstimates, этот показатель оказался лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших 5,7 трлн вон. Продажи выросли на 11,4% до 71 трлн вон по сравнению с предыдущим годом.

Читайте также Samsung начала добавлять функцию бесперебойного обновления Android в свои смартфоны

По данным поставщика данных TrendForce, цены на флеш-чипы Dram выросли примерно на 20% в первом квартале, тогда как цены на флеш-чипы Nand выросли на 23−28%.

Аналитики прогнозируют, что чип-подразделение Samsung получит операционную прибыль в размере около 900 млрд вон в первом квартале по сравнению с операционным убытком в размере 2,2 трлн вон в декабре.

Подробный отчет компания представит 30 апреля.

Акции Samsung также выросли благодаря ослаблению беспокойства по поводу ее конкурентоспособности в сфере чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM).

Samsung настойчиво пытается догнать конкурентов в производстве чипов, используемых в ИИ, поскольку она отстала от отечественного конкурента SK Hynix в массовом производстве самых современных HBM-чипов, пишет издание.

Высокая прибыль Samsung также обусловлена ​​высокими продажами ее новейших смартфонов с искусственным интеллектом. В январе компания выпустила свои телефоны на базе Android Galaxy S24 с функциями генеративного ИИ, что помогло Samsung вернуть себе первое место в мировых продажах смартфонов в феврале.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.