Samsung перевыпустит Galaxy Watch 4 в 2024 году (фото) — Finance.ua

Samsung перевыпустит Galaxy Watch 4 в 2024 году (фото) 09.04.2024, 01:39 — Фондовый рынок

Samsung перевыпустит Galaxy Watch 4 в 2024 году (фото)

Недавно появилась информация о том, что Samsung может выпустить новые смартчасы под названием Galaxy Watch FE. Говорят, что у него будут схожие функции с Galaxy Watch 4. Но, оказывается, Samsung может выпустить ребрендированную версию Galaxy Watch 4 2021 года, а не новую модель FE.

Надежный источник, Макс Джамбор, пояснил на X/Twitter, что версии «FE» не будет, а будущие часы на самом деле будут перевыпуском Galaxy Watch 4 2021 года.

Эта новость совпадает с более ранними слухами от информатора Роланда Куандта, который в феврале сообщил, что Samsung может выпустить новую версию Galaxy Watch 4 в 2024 году.

Для Samsung не новость выпускать новые итерации своих продуктов. К примеру, недавно они выпустили Tab S6 Lite (2024), который является третьей версией оригинального Tab S6 Lite с 2020 года. Эти обновленные версии часто имеют схожие характеристики с предыдущими моделями.

Если эти сообщения точны, то будущий Galaxy Watch, вероятно, будет иметь много общих черт с Galaxy Watch 4 2021 года.

Напомним, что оригинальный Galaxy Watch 4 доступен в размерах 40 мм и 44 мм. Он оснащен чипсетом Samsung Exynos W920, расширенными возможностями отслеживания здоровья, такими как измерение состава тела и отслеживание сна, работает на Wear OS 3 и имеет круглый Super AMOLED-дисплей.

Станет ли Galaxy Watch 4 (2024) достойным дополнением к существующему ассортименту носимых устройств Samsung, в значительной степени зависит от его цены и любых незначительных усовершенствований, которые Samsung может включить.

Нет никакой официальной даты выпуска или информации о цене Galaxy Watch 4 (2024). Следите за возможными анонсами и обновлениями от Samsung.

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