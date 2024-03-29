Компания Маска скоро представит улучшенную версию чат-бота Grok — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Маска скоро представит улучшенную версию чат-бота Grok

Технологии&Авто
6
Компания Маска скоро представит улучшенную версию чат-бота Grok
Компания Маска скоро представит улучшенную версию чат-бота Grok
В стартапе Илона Маска по искусственному интеллекту xAI заявили, что вскоре запустят улучшенную версию своего чат-бота Grok.
Об этом сообщает Reuters.
В компании добавили, что обновленная версия Grok-1.5 будет доступна для первых тестировщиков и существующих пользователей Grok на платформе социальной сети X в ближайшие дни.
Читайте также
Отмечается, что одним из наиболее заметных улучшений в новой версии будет производительность чат-бота в кодировании и решении математических задач.
В прошлом году Маск запустил xAI, чтобы создать, по его словам, «искусственный интеллект, максимально ищущий правду».
Ранее американский миллиардер и гендиректор соцсети Х Илон Маск заявил, что ИИ чат-бот Grok от компании xAI будет доступен для всех премиум-подписчиков платформы X.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.