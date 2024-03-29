Компания Маска скоро представит улучшенную версию чат-бота Grok — Finance.ua

Компания Маска скоро представит улучшенную версию чат-бота Grok
В стартапе Илона Маска по искусственному интеллекту xAI заявили, что вскоре запустят улучшенную версию своего чат-бота Grok.
Об этом сообщает Reuters.
В компании добавили, что обновленная версия Grok-1.5 будет доступна для первых тестировщиков и существующих пользователей Grok на платформе социальной сети X в ближайшие дни.
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Отмечается, что одним из наиболее заметных улучшений в новой версии будет производительность чат-бота в кодировании и решении математических задач.
В прошлом году Маск запустил xAI, чтобы создать, по его словам, «искусственный интеллект, максимально ищущий правду».
Ранее американский миллиардер и гендиректор соцсети Х Илон Маск заявил, что ИИ чат-бот Grok от компании xAI будет доступен для всех премиум-подписчиков платформы X.
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