Компания Dell сокращает штат сотрудников: в чем причина — Finance.ua

Компания Dell сокращает штат сотрудников: в чем причина Сегодня 22:03 — Фондовый рынок

Компания Dell сокращает штат сотрудников: в чем причина, Фото: freepik

Американская компания Dell Technologies объявила о сокращении штата в рамках более широкой инициативы по уменьшению расходов, которая предусматривала ограничение внешнего найма и реорганизацию сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в агентстве, по состоянию на 2 февраля 2024 года в компании работало почти 120 000 сотрудников, по сравнению со 126 000 годом ранее.

Увольнения произошли после того, как медленный спрос на персональные компьютеры Dell в течение почти двух лет привел к 11% падению прибыли компании в четвертом квартале.

Несмотря на то, что Dell предостерегает от краткосрочных вызовов, компания ожидает, что в 2025 финансовом году спрос улучшится, а ценообразование станет более конкурентоспособным.

«Производственные расходы могут возрасти и, вероятно, будет продолжать сокращаться чистый доход других наших компаний в результате изменения наших коммерческих отношений с VMware», — уточнили представители корпорации.

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Dell выкупила акции, связанные со своей долей у производителя программного обеспечения VMware.

Производитель микросхем Broadcom завершил приобретение VMware за 69 миллиардов долларов США в прошлом году, говорится в материале.

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