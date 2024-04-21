Компания Dell сокращает штат сотрудников: в чем причина — Finance.ua

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Компания Dell сокращает штат сотрудников: в чем причина

Фондовый рынок
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Компания Dell сокращает штат сотрудников: в чем причина
Компания Dell сокращает штат сотрудников: в чем причина, Фото: freepik
Американская компания Dell Technologies объявила о сокращении штата в рамках более широкой инициативы по уменьшению расходов, которая предусматривала ограничение внешнего найма и реорганизацию сотрудников.
Об этом сообщает Reuters.
Как отметили в агентстве, по состоянию на 2 февраля 2024 года в компании работало почти 120 000 сотрудников, по сравнению со 126 000 годом ранее.
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Увольнения произошли после того, как медленный спрос на персональные компьютеры Dell в течение почти двух лет привел к 11% падению прибыли компании в четвертом квартале.
Несмотря на то, что Dell предостерегает от краткосрочных вызовов, компания ожидает, что в 2025 финансовом году спрос улучшится, а ценообразование станет более конкурентоспособным.
«Производственные расходы могут возрасти и, вероятно, будет продолжать сокращаться чистый доход других наших компаний в результате изменения наших коммерческих отношений с VMware», — уточнили представители корпорации.
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Dell выкупила акции, связанные со своей долей у производителя программного обеспечения VMware.
Производитель микросхем Broadcom завершил приобретение VMware за 69 миллиардов долларов США в прошлом году, говорится в материале.
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