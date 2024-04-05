Amazon сокращает сотни рабочих мест в подразделении облачных вычислений — Finance.ua

Amazon сокращает сотни рабочих мест в подразделении облачных вычислений 05.04.2024, 00:02 — Фондовый рынок

Amazon сокращает сотни рабочих мест в подразделении облачных вычислений

Amazon.com Inc. сокращает сотни рабочих мест в облачном подразделении, что повлияет на сотрудников отдела продаж и маркетинга, а также на команду, разрабатывающую технологии для магазинов.

Об этом пишет Bloomberg.

Представитель Amazon Web Services сообщил, что компания определила несколько целевых областей, которые необходимо оптимизировать, чтобы концентрировать усилия на ключевых стратегических сферах. По его словам, Amazon постарается найти новые должности для сокращенных сотрудников.

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Рост продаж AWS, крупнейшего продавца арендованных вычислительных мощностей и хранилищ данных, замедлился в прошлом году до рекордно низкого уровня, поскольку корпоративные клиенты сокращают затраты и откладывают проекты модернизации технологий.

Сокращение технологической команды магазинов Amazon произошло на той же неделе, когда компания подтвердила , что уберет систему бескассовых покупок Just Walk Out из продуктовых магазинов Amazon Fresh в США, заменив ее на автоматизированную тележку для продуктов.

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