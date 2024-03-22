Компания Билла Гейтса ускоряет строительство первой атомной станции следующего поколения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Билла Гейтса ускоряет строительство первой атомной станции следующего поколения

Технологии&Авто
16
Компания Билла Гейтса ускоряет строительство первой атомной станции следующего поколения
Компания Билла Гейтса ускоряет строительство первой атомной станции следующего поколения
Компания, соучредителем которой является Билл Гейтс, собирается ускорить строительство атомных электростанций следующего поколения в США. Гендиректор TerraPower Крис Левеск говорит, что работы начнут в июне, даже если до тех пор не получат разрешения от регулирующих органов, пишет Financial Times.
Первую станцию ​​планируют построить возле угольной электростанции в Кеммерере, штат Вайоминг. В эксплуатацию ее хотят ввести уже в 2030 году. Большинство начальных работ на площадке не будут связаны с ядерной деятельностью, сказал Левеск, добавляя, что компания продвигает свой проект «достаточно агрессивно».
TerraPower, привлекшая 1 миллиард долларов от спонсоров, будет использовать жидкий натрий, а не воду для охлаждения своих натриевых реакторов, что сделает их эксплуатацию дешевле. По подсчетам, заводы с натриевыми реакторами будут стоить вдвое дешевле заводов с легководными реакторами.
«Когда вы используете жидкий натрий в качестве теплоносителя вместо воды, это изменяет правила игры», — сказал директор в интервью FT.
Читайте также
Билл Гейтс помог основать TerraPower в 2006 году и с тех пор является ее главой. Компания заявляет, что ее цель — обеспечить мир более доступной, безопасной и экологически чистой формой ядерной энергии.
Ожидается, что ее натриевый реактор обойдется в 4 миллиарда долларов, причем около половины стоимости покроет Министерство энергетики США. CRV и Khosla Ventures являются одними из венчурных инвесторов компании.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.