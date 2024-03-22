Компания Билла Гейтса ускоряет строительство первой атомной станции следующего поколения — Finance.ua

Компания Билла Гейтса ускоряет строительство первой атомной станции следующего поколения Сегодня 02:20 — Технологии&Авто

Компания Билла Гейтса ускоряет строительство первой атомной станции следующего поколения

Компания, соучредителем которой является Билл Гейтс, собирается ускорить строительство атомных электростанций следующего поколения в США. Гендиректор TerraPower Крис Левеск говорит, что работы начнут в июне, даже если до тех пор не получат разрешения от регулирующих органов, пишет Financial Times

Первую станцию ​​планируют построить возле угольной электростанции в Кеммерере, штат Вайоминг. В эксплуатацию ее хотят ввести уже в 2030 году. Большинство начальных работ на площадке не будут связаны с ядерной деятельностью, сказал Левеск, добавляя, что компания продвигает свой проект «достаточно агрессивно».

TerraPower, привлекшая 1 миллиард долларов от спонсоров, будет использовать жидкий натрий, а не воду для охлаждения своих натриевых реакторов, что сделает их эксплуатацию дешевле. По подсчетам, заводы с натриевыми реакторами будут стоить вдвое дешевле заводов с легководными реакторами.

«Когда вы используете жидкий натрий в качестве теплоносителя вместо воды, это изменяет правила игры», — сказал директор в интервью FT.

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Билл Гейтс помог основать TerraPower в 2006 году и с тех пор является ее главой. Компания заявляет, что ее цель — обеспечить мир более доступной, безопасной и экологически чистой формой ядерной энергии.

Ожидается, что ее натриевый реактор обойдется в 4 миллиарда долларов, причем около половины стоимости покроет Министерство энергетики США. CRV и Khosla Ventures являются одними из венчурных инвесторов компании.

Телеканал 24 По материалам:

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