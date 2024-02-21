Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций в атомную энергетику — Finance.ua
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Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций в атомную энергетику

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Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций на строительство 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в сфере чистой энергии.
Индия предложит частным компаниям инвестировать около 26 миллиардов долларов в свой ядерный энергетический сектор, чтобы увеличить количество электроэнергии из источников, не производящих выбросов углекислого газа, сообщили Reuters два источника в правительстве.
Подробности
Это первый случай, когда Нью-Дели осуществляет частные инвестиции в атомную энергетику, источник энергии. Финансирование поможет Индии достичь своей цели — к 2030 году 50% ее установленных мощностей для производства электроэнергии будет использовать неископаемое топливо по сравнению с 42% сейчас.
Правительство ведет переговоры, по крайней мере, с пятью частными компаниями.
Благодаря инвестициям правительство надеется построить 11 000 мегаватт (МВт) новых ядерных мощностей по производству электроэнергии до 2040 года, сообщили источники, не желающие называть себя, поскольку план все еще завершается.
По материалам:
УНН
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