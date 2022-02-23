Компания Ахметова уплатит 1 миллиард налогов наперед — Finance.ua

Компания Ахметова уплатит 1 миллиард налогов наперед

Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Для стабильности государственных финансов в рамках помощи Украине бизнес SCM уплатит налоги наперед на сумму 1 млрд грн.

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Как передает Укринформ, об этом сообщил бизнесмен, основатель и акционер компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (SCM) Ринат Ахметов, говорится на сайте SCM

«Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех граждан Украины. Единство сейчас — вопрос выживания страны. Сейчас Украине как никогда требуется стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM оплатит налоги наперед — на сумму 1 млрд грн», — заявил Ахметов.

По словам Ахметова, помощь людям бизнес должен разделить с государством, и он уже дал распоряжение своему благотворительному фонду. «В случае необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, что будет необходимо. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу», — заверил бизнесмен. Куда будут направлены усилия, благотворительный фонд решит совместно с местной и центральной властью.

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