Ахметов поднялся в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Украинский миллиардер Ринат Ахметов за 2021 год преодолел 131 строчку рейтинга самых богатых людей мира и удвоил состояние вдвое — до 11,7 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Bloomberg Billionaires Index.

Таким образом, он занял 190 место среди самых богатых людей мира по версии Bloomberg на начало 2022 года.

Ахметов впервые вошел в этот рейтинг в 2017 году, сразу — на 439 место. Он является единственным украинцем в рейтинге.

Для сравнения, Ахметов занимал 322 место с состоянием в 7,53 млрд долларов, а в начале 2020 года — 321 место с состоянием 6,1 млрд долларов. В 2019 году в рейтинге он был 283-м с состоянием в 5,26 млрд долларов.

Напомним, Ринат Ахметов (71,25%) вместе с Вадимом Новинским (23,75%) владеет холдингом СКМ, System Capital Management. Основными активами являются горно-металлургическая группа «Метинвест Холдинг», а также энергетическая компания ДТЭК.

В общей сложности он является конечным бенефициарным владельцем около 500 компаний, среди которых есть финансовые (банк «ПУМБ») и медийные (медиа-группа «Украина»).