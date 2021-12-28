0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Ахметов поднялся в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Ахметов поднялся в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Украинский миллиардер Ринат Ахметов за 2021 год преодолел 131 строчку рейтинга самых богатых людей мира и удвоил состояние вдвое — до 11,7 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Bloomberg Billionaires Index.

Таким образом, он занял 190 место среди самых богатых людей мира по версии Bloomberg на начало 2022 года.

Ахметов впервые вошел в этот рейтинг в 2017 году, сразу — на 439 место. Он является единственным украинцем в рейтинге.

Для сравнения, Ахметов занимал 322 место с состоянием в 7,53 млрд долларов, а в начале 2020 года — 321 место с состоянием 6,1 млрд долларов. В 2019 году в рейтинге он был 283-м с состоянием в 5,26 млрд долларов.

Напомним, Ринат Ахметов (71,25%) вместе с Вадимом Новинским (23,75%) владеет холдингом СКМ, System Capital Management. Основными активами являются горно-металлургическая группа «Метинвест Холдинг», а также энергетическая компания ДТЭК.

В общей сложности он является конечным бенефициарным владельцем около 500 компаний, среди которых есть финансовые (банк «ПУМБ») и медийные (медиа-группа «Украина»).

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.