Комитет ВР поддержал законопроекты о налогообложении сельхозкооперативов — Finance.ua

Комитет ВР поддержал законопроекты о налогообложении сельхозкооперативов Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Комитет ВР поддержал законопроекты о налогообложении сельхозкооперативов

Комитет Верховной Рады по евроинтеграции поддержал законопроекты, которые вносят изменения в Налоговый кодекс Украины, касающиеся налогообложения сельскохозяйственных кооперативов.

Законопроекты № 4457 и № 4457-1 были поддержаны членами комитета и признаны такими, положения которых не противоречат соглашению об ассоциации, праве Европейского Союза и/или международно-правовым обязательствам Украины.

«Минагрополитики поддерживает оба законопроекта. Однако проект закона, представленный народными депутатами (№ 4457-1. — Ред.), несколько шире и решает вопрос предотвращения двойного налогообложения с/х кооперативов при выплате патронажных дивидендов его членам. Такая практика распространена в Европейском Союзе, США, Канаде и многих других странах», — отметил советник министра аграрной политики и продовольствия Украины Михаил Соколов, представляя законопроекты.

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Как сообщалось, правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которые касаются сельскохозяйственных кооперативов» (№ 4457) был зарегистрирован в Верховной Раде 3 декабря 2020 года. Документ приводит положения кодекса в соответствие с законом «О сельскохозяйственной кооперации». В частности, приводит терминологию Налогового кодекса в соответствие с законом и устанавливает особенности налогообложения выплаты патронажных дивидендов.

Документ предлагает исключить средства, возвращаемые члену сельскохозяйственного кооператива, действующему без цели получения прибыли, в результате излишне уплаченной стоимости услуг, из общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога на прибыль.

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Также не облагаются налогом доля в уставном капитале кооператива и возвратный целевой взнос, возвращаемые в случае прекращения им членства.

Депутатский законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сельскохозяйственных кооперативов» (№ 4457-1) зарегистрирован в парламенте 20 декабря 2020 года. Он также предлагает привести терминологию кодекса в соответствие с Законом «О сельскохозяйственной кооперации» и устанавливает особенности налогообложения выплаты патронажных дивидендов.

В частности, документ позволяет не платить авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий при выплате патронажных дивидендов такими кооперативами. В то же время полученные юридическими и физическими лицами — членами кооператива патронажные дивиденды подлежат налогообложению как доход такого лица.

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Укрінформ По материалам:

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