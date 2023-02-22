При каких обстоятельствах могут арестовать ваше имущество: объяснение налоговиков — Finance.ua
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При каких обстоятельствах могут арестовать ваше имущество: объяснение налоговиков

Личные финансы
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При каких обстоятельствах могут арестовать ваше имущество: объяснение налоговиков
При каких обстоятельствах могут арестовать ваше имущество: объяснение налоговиков
Как пишет Налоговый кодекс, административный арест имущества налогоплательщика является способом, который обеспечит выполнение налогоплательщиком его обязанностей, определенных законом.
ГНС в Запорожской области рассказывает, когда могут применить арест имущества.
Так, имущество могут арестовать, если выясняется одно из следующих обстоятельств:
  • налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • физлицо, имеющее налоговый долг, уезжает за границу;
  • налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для ее проведения или от допуска должностных лиц контролирующего органа;
  • отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также при отсутствии регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законодательством;
  • отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация обязательна в соответствии с НКУ, или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление или имеющий налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам;
  • налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния хранения имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описания имущества, передаваемого в налоговый залог;
  • налогоплательщик (его должностные лица или лица, осуществляющие наличные расчеты и/или осуществляющие деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается от проведения в соответствии с требованиями НКУ инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег);
  • нерезидент начинает и/или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без взятия на налоговый учет, что подтверждается актом проверки.
По материалам:
Finance.ua
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